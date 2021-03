Outbrain lancia la Content Coalition: scambio di audience per editori

Outbrain, piattaforma globale di content recommendation dell’open web, annuncia oggi il lancio della Content Coalition, che invita gli editori a formare reti di scambio di audience con altri Editori al fine di diversificare le loro fonti di referral di audience.

Lanciata in primis in Australia e Nuova Zelanda, ora disponibile anche nell’Unione Europea, l’iniziativa permetterà ai membri della Coalizione di far crescere il loro pubblico attraverso un nuovo canale, utilizzando la tecnologia Smartfeed di Outbrain per lo scambio di link, gratuitamente.

La condivisione dei contenuti crea anche un’esperienza di scoperta più ricca e contestualmente rilevante per il pubblico, migliorando l’esperienza dell’utente ed eliminando la necessità di un consumo di notizie multipiattaforma.

Yaron Galai, Fondatore e Co-CEO della società ha affermato che gli utenti hanno dimostrato di preferire il consumo di news in un ambiente di feed che armonizza più fonti di contenuti con diversi punti di vista. Galai ha inoltre affermato che il motore di raccomandazione di Outbrain contiene l’indice di contenuti di news più grande e affidabile del mondo.

Riunire gli Editori per creare coalizioni di contenuti che migliorano l’esperienza dell’utente è in linea con la missione societaria di alimentare il miglior feed di raccomandazioni per l’utente, ovunque si trovi.

Questa soluzione permette agli Editori di avere il pieno controllo sui siti con cui condividono i link e di impostare le regole di scambio dell’audience e le politiche intorno al tipo di contenuto da raccomandare.

Lo scambio sarà facilitato grazie all’adozione dello Smartfeed di Outbrain, una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per raccomandare contenuti appropriati per ogni lettore. Questa raccomandazione crea un collegamento più diretto con il pubblico per gli Editori, dando loro accesso a nuovi segmenti di audience.