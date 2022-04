Otter rende la collaborazione nei meeting più semplice e potente

Otter.ai ha presentato il nuovo Otter, con il rilascio di un importante aggiornamento al suo strumento per i meeting, progettato per la collaborazione e per prendere appunti e alimentato dall’intelligenza artificiale.

L’azienda ha inoltre annunciato che gli update per iOS e Android sono in arrivo nelle prossime settimane.

Otter è pensato in modo specifico per gli utenti business e i professionisti che corrono da una riunione all’altra mentre si destreggiano tra più progetti con vari team.

Il nuovo Otter – ha sottolineato lo sviluppatore – ottimizza la comunicazione per riunioni più intelligenti, più collaborative e più produttive.

E lo fa – afferma l’azienda – con il primo uso di intelligenza artificiale conversazionale per trasformare le riunioni in un flusso di lavoro attivabile.

Il nuovo home feed di Otter centralizza tutte le esigenze riguardanti i meeting per i professionisti, con un unico punto di riferimento per le riunioni e le azioni post-riunione.

Se l’utente ha collegato il proprio calendario di Google o Microsoft Outlook a Otter, può vedere le sue prossime riunioni. Dal calendario, è possibile unirsi direttamente alla riunione e anche programmare Otter Assistant per partecipare, e catturare e condividere le note della riunione con i partecipanti.

Se si perde una riunione o si vuole rivedere una conversazione, è possibile usare il calendario per navigare al giorno specifico e recuperare facilmente le note del meeting.

Il nuovo pannello Meeting Gems può essere generate direttamente dalla riunione evidenziando gli highlight all’interno delle note. In tal modo è possibile catturare facilmente gli elementi di azione, le decisioni e i momenti chiave del meeting, e poi usare il pannello Meeting Gems per assegnare azioni, aggiungere commenti o fare una domanda, il tutto con un solo clic.

L’intelligenza artificiale proprietaria di Otter crea automaticamente un riassunto della riunione che viene curato e visualizzato nel pannello Outline, in modo che l’utente e il team possano accedere facilmente a un riassunto di ciò che è stato discusso.

Con un solo clic, è possibile aggiungere una diapositiva della riunione o qualsiasi altra immagine presentata nel meeting virtuale direttamente alle note di Otter per riferimenti visivi facili e veloci.

Otter attualmente supporta solo l’inglese (Stati Uniti e Regno Unito), ma include il supporto per diversi accenti regionali, tra cui quello italiano.

