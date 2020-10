Oracle Live, all’evento globale tutte le novità cloud per la ripartenza

L’evento virtuale Oracle Live è stata un’occasione molto importante per la società americana di mostrare tutte le proprie novità tecnologiche, in particolare per il mondo cloud.

Innovazioni ed evoluzioni che hanno senza dubbio il minimo comune denominatore nella ferma volontà di supportare i clienti ad attraversare un periodo decisamente complesso, fatto di difficoltà inedite e trasformazioni digitali messe in campo nell’arco di poche settimane.

Per aiutare le aziende a dare un’esperienza lavorativa sempre più positiva ai dipendenti, soddisfacendo al contempo le mutevoli esigenze del mondo del lavoro attuale, Oracle ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua soluzione Oracle HCM Cloud, con particolare attenzione alla gestione delle risorse in smart working e al distanziamento sociale.

Inoltre, ad Oracle Live sono stati svelati nuovi aggiornamenti per le sue soluzioni Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) e Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM). Queste ultime novità aiutano i team finanziari a sfruttare operazioni touchless, pianificazione predittiva e assistenti digitali per stimolare la crescita aziendale. Gli ultimi aggiornamenti consentono alle aziende di qualunque dimensione di sfruttare rapidamente e facilmente le innovazioni in termini di intelligenza artificiale, assistenti digitali ed elaborazione in linguaggio naturale. Tali progressi aiutano i team di Finance a migliorare il processo decisionale con insight in tempo reale, a semplificare i processi aziendali e a promuovere l’efficienza necessaria per orientare le organizzazioni verso la crescita.

Oracle Live è stato anche l’occasione per annunciare nuove integrazioni tra Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) e Sprinklr, piattaforma di Customer Experience Management (CXM) che aiuterà le aziende a fornire esperienze personalizzate e connesse ai clienti. Le nuove integrazioni aiutano i professionisti del marketing a raggiungere il pubblico sui social media e altri canali di messaggistica in qualsiasi momento dell’esperienza del cliente e aiutano i professionisti del servizio clienti a risolvere le richieste di assistenza in modo più efficiente.

Infine, per aiutare le aziende ad avere supply chain agili e resilienti, pronte per l’innovazione e la crescita, Oracle ha annunciato rilevanti aggiornamenti per la soluzione Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (Oracle SCM Cloud). Le novità introdotte aiutano i clienti a collaborare meglio con le reti di fornitori, a gestire in modo proattivo le risorse della supply chain e a implementare una pianificazione a lungo termine di quest’ultima.

Grazie a Oracle Cloud SCM, le aziende possono identificare nuove opportunità, ripensare i processi, pianificarli e implementarli in tutta l’azienda.