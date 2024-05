AI generativa nel settore legale, con Lefebvre Sarrut e PwC Tax & Legal

Lefebvre Sarrut – leader europeo nella conoscenza legale e fiscale nonché pioniere nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore legale, di cui Giuffrè Francis Lefebvre è parte – ha siglato un accordo strategico con PwC Tax & Legal Spagna.

Questa collaborazione permetterà alla versione personalizzata della piattaforma AI Harvey di PwC Tax & Legal di accedere a quello che l’azienda definisce il contenuto legislativo, legale e fiscale più completo disponibile sul mercato, fornito da Lefebvre Sarrut.

La nuova piattaforma sarà operativa nei prossimi mesi e sarà accessibile a studi legali e fiscali, nonché ad aziende, tramite accordi di licenza. Entro la fine dell’anno, oltre la metà dei 1.000 professionisti spagnoli di PwC utilizzeranno questa piattaforma a supporto dei propri servizi di consulenza legale e fiscale. Questa alleanza strategica faciliterà l’integrazione di uno strumento di AI generativa tra i più potenti nel mondo legale con la più ampia base informativa documentale presente sul mercato spagnolo.

Olivier Campenon, CEO di Lefebvre Sarrut, ha dichiarato: “Questo accordo strategico è in linea con la nostra mission: favorire la conoscenza per una società più equa, efficiente e sostenibile. La nostra leadership in questo ambito non è casuale: come azienda fortemente indirizzata all’AI, Lefebvre Sarrut offre contenuti unici abbinati a una tecnologia di ricerca della conoscenza eccezionale. Ciò ci consente di proporre servizi come AI Access, che fa parte del portafoglio di soluzioni del nostro Gruppo”.

Secondo Joaquin Latorre, Partner responsabile di PwC Tax & Legal Spagna, “L’AI generativa aprirà possibilità senza precedenti e sta già trasformando il modo in cui i nostri professionisti e clienti lavorano. Abbiamo condotto test interni e analizzato casi di assistenza per il nostro lavoro quotidiano negli ultimi mesi. Ora stiamo facendo un passo avanti: questo accordo rivoluziona il mercato spagnolo combinando le capacità di analisi AI della versione personalizzata PwC di Harvey AI con l’ingente patrimonio documentale fiscale e legale di Lefebvre, marchio spagnolo del gruppo europeo Lefebvre Sarrut, nonché con la conoscenza e l’esperienza dei nostri avvocati e consulenti fiscali”.

Anche in Italia Giuffrè Francis Lefebvre, parte del gruppo Lefebvre Sarrut, sta valutando le migliori sinergie per introdurre sul mercato locale soluzioni altrettanto all’avanguardia, tenendo sempre alta l’attenzione verso l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale nel settore legale e fiscale.