Oracle e Palantir forniscono soluzioni AI mission-critical a enti governativi e aziende

Oracle e Palantir hanno annunciato una collaborazione per fornire soluzioni sicure di cloud e AI destinate alle aziende e agli enti governativi e pubblici di tutto il mondo. L’infrastruttura cloud e AI distribuita di Oracle, combinata con le piattaforme leader di Palantir per l’AI e l’accelerazione dei processi decisionali, aiuterà le organizzazioni a massimizzare il valore dei loro dati, contribuendo così ad aumentare l’efficienza, a soddisfare i requisiti di sovranità e a superare gli eventuali antagonisti.

Come parte dell’accordo, Palantir sposterà i carichi di lavoro della sua piattaforma Foundry su OCI-Oracle Cloud Infrastructure. Palantir inoltre renderà implementabili in tutto il cloud distribuito di Oracle le sue piattaforme Gotham e AI: nelle regioni del cloud pubblico, nelle “Dedicated Region” di OCI, su Oracle Alloy, nelle EU Sovereign Cloud Region europee, nelle Region di Cloud governativo Oracle, nelle soluzioni Oracle Roving Edge e nelle regioni di Oracle con sistemi di protezione aerea per i clienti della difesa e dell‘intelligence.

La vasta copertura geografica del cloud Oracle e le capacità di AI sovrane consentiranno a un maggior numero di organizzazioni di utilizzare le piattaforme leader di Palantir per l’integrazione dei dati e i processi decisionali. Oracle e Palantir – sottolineano le due aziende – dimostrano che non c’è alcun compromesso da accettare: le organizzazioni possono disporre della migliore infrastruttura cloud, delle migliori applicazioni cloud e dell’AI, e al contempo rispettare i più elevati standard di sovranità e sicurezza.

In qualsiasi area, comprese le cloud region commerciali, sovrane e governative, Oracle Cloud offre più di 100 servizi e applicazioni cloud, tra cui le ultime innovazioni nell’AI generativa, in esecuzione su un’infrastruttura AI estremamente veloce. Inoltre, i servizi e i prezzi di Oracle Cloud Infrastructure sono uniformi coerenti tra i vari tipi di implementazione, per semplificare la pianificazione, la portabilità e la gestione.

Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) consente alle organizzazioni di portare la potenza dei grandi modelli linguistici (LLM) nelle reti aziendali, nei dati riservati e nelle attività principali, con la massima sicurezza e affidabilità. La piattaforma è progettata per connettere fonti di dati, risorse logiche e sistemi di azione disconnessi in un unico quadro operativo comune. La strategia AI di Oracle, supportata da un’ampia gamma di partner, fornisce servizi e infrastrutture di AI generativa che estendono le capacità AI di Palantir per aiutare i clienti ad accelerare i processi decisionali.

Oracle e Palantir venderanno e supporteranno congiuntamente i servizi cloud e di intelligenza artificiale sia nel settore governativo/pubblico che in quello commerciale.