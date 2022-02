Oracle, ecco la nuova Database API per MongoDB, per i dati JSON

Oracle ha annunciato la disponibilità generale di una nuova API per Autonomous JSON Database: l’Oracle Database API per MongoDB.

Con la nuova API, gli sviluppatori possono continuare a utilizzare gli strumenti open source e i driver di MongoDB collegati a un Oracle Autonomous JSON Database, pur avendo accesso alle funzionalità multi-modello di Oracle e ai vantaggi di un database self-driving.

I clienti – ha sottolineato l’azienda – possono ora eseguire carichi di lavoro MongoDB su Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Spesso, inoltre, sono richieste poche modifiche, o anche nessuna, alle applicazioni esistenti: basta cambiare la stringa di connessione.

Autonomous JSON Database è progettato per lo sviluppo JSON-centrico a basso costo.

Gli sviluppatori possono utilizzare sia l’API per MongoDB che Oracle SQL per accedere agli stessi document data, evitando la necessità di spostare i dati in un database separato per l’analytics, il machine learning, l’analisi spaziale e altro ancora.

Questa opzione fornisce un’alternativa a MongoDB Atlas, con funzionalità avanzate come: le analytical query complete e report utilizzando SQL scalabile.

Così come i join tra diverse collection di documenti JSON, o tra documenti JSON e altri dati relazionali.

Nonché esporre i dati relazionali e i risultati delle analytical query come collection MongoDB ed eseguire algoritmi di machine learning o analisi spaziali su dati di documenti JSON.

Tra le altre funzioni disponibili, ci sono lo sviluppo di applicazioni low code utilizzando Oracle APEX, le transazioni ACID senza limiti di durata o dimensioni dei dati.

In più, sono disponibili funzionalità di sicurezza di livello enterprise, come Database Vault, per impedire agli amministratori di accedere ai dati degli utenti.

L’API per MongoDB è disponibile anche per il servizio di database cloud flagship di Oracle, Autonomous Database.

È possibile consultare online la documentazione completa per Oracle Database API for MongoDB.

Così come il capitolo della documentazione di Autonomous Database su come configurare Database API for MongoDB.