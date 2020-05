Oracle mette gli analytics in cloud al servizio delle risorse umane

Oracle ha rilasciato Analytics for Cloud HCM, soluzione per la gestione delle risorse umane basata su Oracle Analytics Cloud e alimentata da Oracle Autonomous Database.

Con funzionalità self service, Oracle Analytics for Cloud HCM fornisce a responsabili delle risorse umane, analisti e responsabili delle linee di business dettagliati insight sulla gestione del personale dando una visione completa dei dati dell’intera azienda.

Fra le funzionalità predefinite Oracle segnala il modello di dati interfunzionale che accelera le analisi di grandi volumi di dati operativi all’interno di Oracle Cloud HCM. Il modello di dati risiede all’interno di Oracle Autonomous Data Warehouse consentendo l’allineamento tra le diverse funzioni di business.

C’è poi una serie di oltre 50 KPI per le risorse umane, dashboard e report per le principali misurazioni HR tra cui composizione della forza lavoro, avvicendamento e fidelizzazione e efficacia del team per aiutare i dipartimenti delle risorse umane a ottenere informazioni dettagliate più rapidamente.

Fra i KPI predefiniti ci sono dati demografici della forza lavoro, livello di controllo, assunzione e promozione, avvicendamento (volontario e involontario) e fidelizzazione, satistiche e tendenze sulla diversity, tendenze e proporzionalità delle remunerazioni, rendimento delle risorse umane.

Con le analisi avanzate i team delle risorse umane risparmiano tempo, lavoro e potenziali errori di calcolo grazie all’analisi delle principali aree tra cui fidelizzazione dei principali talenti, turnover comparativo con aziende simili, efficacia del team, livello di controllo, diversity.

Riguardo la scalabilità, le aziende possono arricchire i dati di Oracle Cloud HCM con quelli di altre applicazioni Oracle e non Oracle o di altre fonti dati esterne.