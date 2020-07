Oppo Watch in vendita a fine estate

Oppo Watch arriverà sul mercato dopo l’estate 2020. Con sistema operativo Wear OS di Google, il nuovo smartwatch di Oppo è concepito per gestire le esigenze e le attività professionali e personali e registra informazioni sulla salute dell’utente, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno.

Oppo Watch sarà disponibile nella versione 46 mm WiFi, realizzato con un telaio in lega di alluminio serie 6.000, con finiture Nere. Oppo Watch 41mm WiFi, invece, sarà disponibile nelle finiture in Nero e Pink Gold.

Oppo Watch 46mm ha un display a doppia curvatura per rendere l’interazione più semplice e dare una visuale coinvolgente, con un rapporto schermo-corpo del 72,76%.

Un particolare processo di lucidatura in diciannove fasi assicura un legame perfetto tra il vetro 3D e il telaio in lega di alluminio.

Lo schermo 3D flessibile AMOLED misura 1,91 pollici e offre una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3. I dettagli possono essere visti anche se esposti completamente alla luce del sole, grazie ai 500 nit e a una densità di pixel pari a 326 PPI sul display con risoluzione 402×476.

L’Oppo Watch 41mm è realizzato con un telaio in lega di alluminio serie 6000 e display 301 PPI da 1,6 pollici AMOLED.

Il pacchetto completo di applicazioni e servizi di Google viene utilizzato con tap o comando vocale, compreso l’utilizzo di Google Pay a pagamento o di Google Maps per la navigazione turn-by-turn.

Un giorno e mezzo

La batteria di Oppo Watch 46mm ha una durata fino a 36 ore. Quando è in modalità risparmio energetico, la durata della batteria viene estesa a 21 giorni.

Progettato per rimanere costantemente aggiornato e garantire di essere sempre connessi, il sistema Oppo Dual-Chip Endurance System è in grado di passare dalla modalità Snapdragon chip-driven Smart a quella Power Saver Apollo3 chip-driven per l’efficienza energetica.

La ricarica Flash VOOC Watch VOOC fornisce 16 ore di energia a partire da una carica di soli 15 minuti.

Parametri fisici

Basato su cinque sensori di rilevamento dell’esercizio, oltre a GPS + GLONASS, lo smartwatch di Oppo è in grado di tracciare con precisione tutti parametri fisici.

Il monitoraggio costante della frequenza cardiaca è in funzione sia durante l’esercizio fisico che a riposo, e lo Sleep Tracking fornisce un rapporto dettagliato che documenta gli stati di sonno durante ogni notte.