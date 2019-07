Oppo Reno 5G disponibile con Tim da fine luglio

Oppo ha presentato Oppo Reno 5G come il suo primo telefono 5G in commercio.

Reno 5G sarà disponibile con Tim da fine luglio a 899,9 euro, nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black, e saranno proposte soluzioni di acquisto anche a rate o a condizioni esclusive con l’offerta Tim Advance 5G Top.

Il lancio rientra nel progetto “Oppo 5G Landing Project” anciato lo scorso Mobile World Congress.

In questa partnership Oppo ha riunito diversi partner globali (Swisscom, EE, SingTel, Telstra, Optus e Tim) per affermare la sua leadership nell’implementazione dei servizi 5G e nel miglioramento e potenziamento delle connessioni 5G.

Lo scorso febbraio Oppo ha firmato una licenza di brevetto globale e pluriennale con Ericsson cui si aggiungono una serie di accordi di licenza di brevetto stipulati da OPPO con i principali partner del settore delle telecomunicazioni, tra cui Qualcomm, Dolby e Nokia.

Oppo Reno 5G guarda oltre la fotografia, il design, la connettività, l’intrattenimento e l’esperienza sociale con l’obiettivo di alimentare l’immaginazione creativa attraverso una tecnologia rivoluzionaria, ora con la potenza del 5G.

Con uno schermo Oled da 6,6 pollici, una risoluzione di 2340x1080 pixel, un aspect ratio di 19.5:9 e una lunetta sottile, Reno monta la sesta generazione del Corning Gorilla Glass che assicura durabilità e protezione allo schermo anteriore. Queste caratteristiche di design offrono un rapporto screen-to-body superiore al 93,1%, completamente notch-less.

Reno 5G ha una tripla-camera che consiste in un obbiettivo principale HD da 48MP + un grandangolare da 8MP + un teleobbiettivo da 13MP, una fotocamera anteriore da 16MP AI beauty garantendo un’incredibile qualità agli scatti a lunga distanza.

La lente principale dispone del sensore Sony IMX586, una messa a fuoco 4-in-1 in ambienti con scarsa illuminazione, un’apertura larga F1.7 e un auto focus a rilevamento laser. Tutte e tre le fotocamere agiscono in tandem per massimizzare le rispettive caratteristiche e ottimizzare la qualità dell’immagine ai diversi livelli dello zoom fino a quello ibrido 10x.

In più, Reno 5G utilizza lo stabilizzatore ottico dual (OIS) per la fotocamera principale che assicura foto di alta qualità in qualsiasi momento. Come tutta la serie Reno, supporta la ripresa di video 4K fino a 60 fps.

Con Ultra Night Mode 2.0, la serie Reno può beneficiare dell'AI, dell'HDR e della riduzione del rumore multi-frame per ottenere effetti come la riduzione del rumore, la stabilizzazione, riduzione della sovraesposizione e la gamma dinamica. Una caratteristica chiave è il riconoscimento del volto. Quando si scatta un ritratto notturno, la fotocamera è in grado di distinguere automaticamente un volto umano dallo sfondo e offre una protezione speciale per il ritratto, garantendo che il colore della pelle sia naturale e rendendo il ritratto più accattivante.

Reno 5G è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform, 8GB di memoria RAM e ben 256 GB per lo spazio di archiviazione. Per supportare tutti questi miglioramenti delle prestazioni, Reno è stato realizzato con una batteria sufficientemente potente.

La tecnologia di ricarica flash di OPPO, VOOC, è stata intensificata con il VOOC flash 3.0. Questa nuova tecnologia può mantenere l'alta tensione durante la carica di mantenimento e consentire cicli di vita più lunghi della batteria.

Specifiche Reno 5G Schermo 6.6 pollici 2340*1080, AMOLED, 19.5:9, Schermo Panoramico, Gorilla Glass 6 Colori Ocean Green, Jet Black Fotocamera Posteriore 48MP(IMX 586)+13MP (teleobbiettivo) +8MP (grandangolo 120 gradi),Zoom Ibrido 10X,Dual OIS, modalità Artistic portrait, Ultra-Night Mode 2.0, Color Mapping, Video 4K Fotocamera anteriore 16MP, f/2.0, Portrait Mode 2.0, Soft light Batteria 4065mAh Memoria RAM: 8GB ROM: 256GB Memoria Esterna: fino a 256GB microSD Hardware principale Qualcomm® Snapdragon™ 855* Network NR-5G, GPRS, EDGE, HSPA+ WCDMA, TD-LTE, LTE FDD Connessione WLAN 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Type-C OS ColorOS 6 (Android P) Carica VOOC 3.0 Altro Sblocco con impronta sotto schermo 2.0 Sensori: sensore magnetico, sensore di luce, sensore di distanza, giroscopio, gravità, Crescent Bay, schede Dual Nano-SIM