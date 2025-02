OpenAI lancia una catena di pensiero aggiornata di OpenAI o3-mini

OpenAI ha annunciato il lancio di una catena di pensiero aggiornata di OpenAI o3-mini per gli utenti free e a pagamento, e di o3-mini-high per gli utenti a pagamento.

Con i modelli “o”, OpenAI già consente di visualizzare una sintesi della catena di pensiero (CoT, chain of thought) generata dal modello. L’azienda ha introdotto una CoT aggiornata per o3-mini, progettata per rendere più facile per le persone capire come pensa il modello.

Con questo aggiornamento, spiega il team, gli utenti saranno in grado di seguire il ragionamento, potendo così aumentare la fiducia nelle risposte come conseguenza della maggior chiarezza veicolata. Tutto ciò sarà disponibile in o3-mini per gli utenti free e a pagamento, e in o3-mini-high per gli utenti a pagamento.

Man mano che OpenAI rende disponibili modelli di ragionamento a un numero maggiore di persone è importante per l’azienda favorire una più profonda comprensione delle loro capacità e del loro funzionamento. L’obiettivo di OpenAI è creare un’esperienza migliore per le persone: gli utenti hanno sottolineato che capire come il modello ragiona attraverso una risposta non solo supporta un processo decisionale più informato, ma aiuta anche a creare fiducia nelle sue risposte.

Sebbene la CoT grezza del modello rimanga nascosta perché difficile da comprendere, OpenAI – afferma il team dell’azienda – ha trovato un equilibrio: il modello può pensare liberamente, ma poi organizza i suoi pensieri in modo che siano facili da leggere.

Per migliorare la chiarezza e la sicurezza, l’azienda ha aggiunto un’ulteriore fase di post-elaborazione in cui il modello rivede la catena di pensiero grezza, eliminando i contenuti non sicuri e semplificando le idee complesse.

Inoltre, questa fase di post-elaborazione consente agli utenti non inglesi di ricevere la chain of thought nella loro lingua madre, creando un’esperienza sempre più accessibile e fruibile.