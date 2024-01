OpenAI lancia ChatGPT Team e GPT Store

Sono passati due mesi da quando OpenAI ha annunciato i GPT e gli utenti – sottolinea l’azienda – hanno già creato oltre 3 milioni di versioni custom di ChatGPT. Molti builder hanno condiviso i loro GPT per consentirne l’utilizzo ad altri. Ora OpenAI ha annunciato di aver iniziato il roll out del GPT Store per gli utenti di ChatGPT Plus, Team (il nuovo piano di cui parliamo più avanti) ed Enterprise, in modo che possano trovare GPT utili e popolari.

Lo store offre una vasta gamma di GPT sviluppati dai partner e dalla community di OpenAI. Consente di sfogliare i GPT più popolari e di tendenza nella classifica della community, con categorie come DALL-E, scrittura, ricerca, programmazione, istruzione e lifestyle. OpenAI metterà inoltre in evidenza ogni settimana GPT utili e d’impatto.

OpenAI ha anche annunciato che entro il primo trimestre dell’anno lancerà un programma di revenue per gli sviluppatori di GPT. Inizialmente, i builder statunitensi saranno pagati in base al coinvolgimento degli utenti con i loro GPT. L’azienda fornirà dettagli più precisi sui criteri di pagamento quando si avvicinerà la data di lancio di questa funzionalità.

ChatGPT Team

Qualche mese fa OpenAI ha lanciato ChatGPT Enterprise e tante aziende di spicco – come Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC e Zapier – lo stanno già utilizzando per ridefinire il modo in cui operano le loro organizzazioni; ora lo specialista dell’AI generativa aggiunge un nuovo piano self-service: ChatGPT Team.

ChatGPT Team offre l’accesso ai modelli più avanzati di OpenAI, come GPT-4 e DALL-E 3, e a strumenti come Advanced Data Analysis. Inoltre, include uno spazio di lavoro collaborativo dedicato per il proprio team e strumenti di amministrazione per la gestione del team. Come per ChatGPT Enterprise, è il cliente a possedere e controllare i propri dati aziendali: OpenAI dichiara che non fa training sui dati o conversazioni aziendali dei clienti e i suoi modelli non imparano dal loro utilizzo. Maggiori dettagli sulle prassi relative alla privacy dei dati di OpenAI sono disponibili sulla pagina sulla privacy e sul Trust Portal.

ChatGPT Team include: l’accesso a GPT-4 con finestra contestuale da 32K; strumenti come DALL-E 3, GPT-4 con Vision, Browsing, Advanced Data Analysis, con un tetto massimo di messaggi più elevato; nessuna training sui dati o sulle conversazioni aziendali; uno spazio di lavoro sicuro per il proprio team; creazione e condivisione di GPT custom con il proprio spazio di lavoro; console di amministrazione per la gestione dello spazio di lavoro e del team; accesso anticipato a nuove funzionalità e miglioramenti.

Secondo OpenAI, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro organizzativi quotidiani può rendere il team più produttivo: l’azienda cita un recente studio della Harvard Business School, secondo cui i dipendenti del Boston Consulting Group che hanno avuto accesso a GPT-4 hanno dichiarato di aver completato le attività il 25% più velocemente e di aver ottenuto una qualità del lavoro superiore del 40% rispetto ai colleghi che non vi hanno avuto accesso.

Connor O’Brien, VP di GTM Strategy & Operations di Sourcegraph, afferma: “Utilizziamo ChatGPT in quasi tutte le aree della nostra attività, dalla modellazione finanziaria per il pricing e il packaging alle comunicazioni interne ed esterne, alla preparazione dei consigli di amministrazione, al recruiting e al prendere appunti: ha accelerato tutto ciò che facciamo, permettendoci di operare ad alto livello“.

Il Dr. John Brownstein, Chief Innovation Officer del Boston Children’s Hospital, afferma: “Con ChatGPT Team, siamo stati in grado di sperimentare GPT innovativi che migliorano la produttività e la collaborazione del nostro team. Man mano che integriamo i GPT in modo sicuro e responsabile in tutte le operazioni interne, siamo consapevoli dell’impatto trasformativo che questo avrà nel rafforzare i sistemi che consentono ai nostri medici, ricercatori, studenti e personale amministrativo di fornire cure eccezionali a ogni paziente che varca le nostre porte“.

ChatGPT Team costa 25 dollari al mese per utente se la fatturazione è annuale, o 30 dollari al mese per utente se la fatturazione è mensile. È possibile esplorare i dettagli del nuovo piano sul sito di OpenAI o iniziare subito aggiornando le impostazioni di ChatGPT.