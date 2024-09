OpenAi continua a perdere figure apicali: anche la CTO

Mira Murati, Chief Technology Officer (CTO) di OpenAI, ha ufficialmente lasciato la società, segnando un momento cruciale per uno dei principali attori nel mondo dell’intelligenza artificiale.

La sua decisione arriva in un periodo di grande transizione per OpenAI, che sta attraversando ristrutturazioni interne e affrontando sfide legate alla sua rapida crescita e trasformazione in un’entità a scopo di lucro. Murati ha dichiarato di voler “creare tempo e spazio per esplorare nuove opportunità personali,” ma ha promesso di facilitare una transizione fluida prima di concludere il suo incarico .

Murati ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di tecnologie chiave come ChatGPT e DALL-E, che hanno rivoluzionato il campo dell’AI generativa e spinto OpenAI alla ribalta internazionale. Durante i suoi sei anni e mezzo in azienda, ha guidato importanti progressi tecnologici, inclusi i recenti aggiornamenti di GPT-4 e i progetti di ricerca avanzata come OpenAI o1, un modello AI avanzato in grado di affrontare problemi complessi in ambito scientifico e matematico .

Le altre partenze di alto profilo in OpenAI

La decisione di Murati non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, diversi dirigenti chiave hanno lasciato l’azienda. Tra questi:

Ilya Sutskever, co-fondatore e Chief Scientist di OpenAI, ha lasciato la società a maggio 2024 per fondare una nuova impresa, Safe Superintelligence Inc., focalizzata su intelligenze artificiali sicure .

John Schulman, un altro co-fondatore, ha abbandonato OpenAI ad agosto 2024 per unirsi a Anthropic, una start-up rivale nel campo dell’AI .

Greg Brockman, presidente e co-fondatore di OpenAI, è attualmente in “congedo prolungato”, un’assenza che aggiunge ulteriore incertezza sulla futura leadership dell’azienda .

Il ruolo di Murati in OpenAI

Murati è entrata a far parte di OpenAI nel 2018, provenendo da aziende innovative come Tesla e Ultraleap. Grazie alle sue competenze tecniche e alla sua leadership, ha guidato lo sviluppo di prodotti che hanno trasformato OpenAI da un laboratorio di ricerca relativamente sconosciuto a un gigante nel settore tecnologico globale . Ha avuto un ruolo chiave nella pubblicazione di ChatGPT nel 2022, che ha scatenato una vera e propria corsa all’AI tra le principali aziende tecnologiche, portando OpenAI a una valutazione di mercato da record .

Un altro momento cruciale della sua carriera in OpenAI è stato il breve periodo in cui ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim, durante una crisi interna che ha visto il temporaneo licenziamento di Sam Altman, CEO di lungo corso. Murati, insieme a oltre 500 dipendenti, ha minacciato di dimettersi se Altman non fosse stato reintegrato, un’azione che ha contribuito a riportare Altman alla guida dell’azienda .

Le implicazioni della partenza di Murati

La partenza di Murati si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti strategici all’interno di OpenAI. L’azienda, originariamente fondata come organizzazione no-profit nel 2015, si sta trasformando sempre più in una struttura for-profit, un cambiamento che sta generando discussioni tra investitori e stakeholders . OpenAI sta cercando nuovi finanziamenti, con trattative in corso che potrebbero portare a una valutazione di oltre 150 miliardi di dollari. Questo cambio di rotta consentirebbe all’azienda di attrarre ulteriori investimenti e finanziare i suoi ambiziosi progetti di espansione .

La leadership di OpenAI dovrà ora affrontare la sfida di sostituire figure chiave come Murati, Sutskever e Schulman, mantenendo al contempo il ritmo della ricerca e dello sviluppo tecnologico che ha reso l’azienda un pioniere nell’AI. Nonostante le dimissioni di Murati e altri dirigenti, Sam Altman ha rassicurato che le partenze sono state indipendenti e gestite in modo da garantire una transizione senza intoppi per la prossima generazione di leader .

In un contesto di cambiamenti così significativi, la capacità di OpenAI di mantenere il suo slancio innovativo e di attirare nuovi talenti sarà cruciale per la sua crescita futura. La competizione nel campo dell’intelligenza artificiale si fa sempre più serrata, con aziende rivali come Anthropic e altre start-up emergenti che cercano di sfruttare le opportunità offerte da questa tecnologia in rapida evoluzione.

La partenza di Mira Murati rappresenta un momento di riflessione per OpenAI, che dovrà affrontare le sfide legate al mantenimento della sua leadership tecnologica in un contesto di trasformazione aziendale e competizione sempre più agguerrita. Sarà interessante vedere quali direzioni prenderanno sia Murati che l’azienda nei prossimi anni.