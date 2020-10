Onlyoffice Workspace, produttività incentrata su privacy e sicurezza

Onlyoffice Workspace è una suite di produttività completa per gestire tutti i processi aziendali, alternativa a Microsoft Office e alla G Suite, ora Google Workspace, ma, dichiarano i suoi sviluppatori, con un particolare focus per la privacy e la sicurezza.

La soluzione Onlyoffice Workspace combina tool di editing e produttività e include: Onlyoffice Docs, editor professionali online per documenti, fogli di calcolo e presentazioni; Onlyoffice Groups, strumenti per gestire la documentazione, i progetti, i contatti e le email aziendali; Onlyoffice Mail Server, una soluzione per creare caselle di posta aziendali e gestirle; Onlyoffice XMPP Server, un’applicazione per lo scambio di messaggi istantanei.

Per aiutare le imprese a proteggere le proprie informazioni sensibili, Onlyoffice Workspace fornisce la crittografia end-to-end di documenti, fogli di calcolo e presentazioni tramite la funzione Private Room.

Le Private Room sono luoghi di lavoro protetti in cui ogni simbolo digitato viene cifrato utilizzando il robusto algoritmo AES-256, anche se si stanno co-editando i documenti con i membri del proprio team in tempo reale.

È possibile anche proteggere i dati at rest contro le violazioni e garantire la conformità HIPAA dei servizi del team. Se l’opzione di crittografia dello storage è abilitata, tutti i file memorizzati in Onlyoffice saranno cifrati utilizzando l’Advanced Encryption Standard, algoritmo di cifratura a blocchi simmetrici noto anche come Rijndael, che codifica blocchi di dati di 128 bit utilizzando chiavi simmetriche di 256 bit.

La funzionalità Custom Filter consente invece di nascondere i dati che non si desidera mostrare prima di condividere il foglio di calcolo. In altre parole, gli altri utenti non potranno cambiare il filtro che è stato applicato prima di condividere il proprio foglio di calcolo e potranno lavorare solo con i campi specificati.

Questa funzione aiuta anche i team che devono lavorare sui fogli di calcolo in tempo reale nell’ordinamento dei dati. Gli utenti con Custom Filter potranno modificare il foglio di calcolo, ma tutte le loro azioni con i filtri non distrarranno gli altri durante il co-editing e non saranno salvate nel file.