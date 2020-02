Onframe, il service online di Gruppo Masserdotti

È online Onframe, il portale verticale di Gruppo Masserdotti per la realizzazione on demand di frame e lightbox interamente personalizzabili.

Il nuovo e-commerce si rivolge come service online a un ampio target di professionisti che necessitano di soluzioni customizzate, tra cui elettricisti, installatori, neonisti e operatori del mondo della comunicazione e dell’IT.

Cuore della piattaforma è il configuratore basato su un software proprietario, messo a punto dal reparto R&D del Gruppo Masserdotti.

Lo strumento è ora a disposizione anche dei clienti dell’e-shop che possono così configurare in pochi passaggi frame e lightbox secondo le proprie esigenze, creando combinazioni infinite e calcolandone il costo esatto in tempo reale.

Il nuovo e-commerce è una soluzione digitale totalmente innovativa e si affianca a Dominodisplay, e-shop di sistemi multimediali per il digital signage di Masserdotti.

La nascita di Onframe rientra nella strategia di interazione omnicanale con clienti B2B messo in campo dal Gruppo Masserdotti e conferma il processo di progressiva digitalizzazione dell’azienda in ottica Industry 4.0.

Disponibili con illuminazione edge o backlight, le proposte di Onframe sono dotate di certificazione per la parte elettrica dei lightbox e vengono forniti con manuale d’uso e manutenzione, etichetta CE e dichiarazione di conformità.

Ideali per comunicazioni temporanee in punti vendita, centri commerciali e showroom, così come per eventi e allestimenti ad hoc in hotel, impianti sportivi o sedi aziendali, queste soluzioni sono configurabili e preventivabili direttamente online in pochi click.

Oltre alla struttura Onframe realizza anche le stampe con sistemi di ultima generazione che permettono di riprodurre con immagini di qualità su tessuto riciclabile in poliestere e misto poliestere utilizzando inchiostri base acqua.

Il risultato è un frame che coniuga la solidità e la versatilità delle strutture all’elevata qualità e all’anima green delle stampe, rispondendo efficacemente alle crescenti esigenze di sostenibilità ambientale.

Tra i plus anche la spedizione in kit, tempi di produzione e consegna estremamente rapidi e un ottimo rapporto prezzo-qualità.

L’offerta dell’e-shop si completa con la proposta di prodotti finiti in dimensioni standard e la possibilità di ordinare successivamente solo le stampe per il cambio immagine, ammortizzando il costo della struttura.