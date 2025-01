Nvidia spiega come l’AI può aiutare a combattere le frodi

Come afferma NVIDIA nel suo blog ufficiale, le aziende e le organizzazioni utilizzano sempre più spesso l’intelligenza artificiale per proteggere i propri clienti, combattere le frodi e contrastare le attività dei truffatori in tutto il mondo.

La società di sicurezza vocale Hiya ha rilevato che nel 2023 sono state effettuate 550 milioni di telefonate truffa a settimana e l’INTERPOL ha stimato che nello stesso anno i truffatori hanno sottratto alle vittime 1.000 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti, una chiamata su quattro di quelle che non rientrano nell’elenco dei contatti è stata segnalata come sospetto spam, e i truffatori hanno spesso attirato le persone in truffe legate a Venmo o all’estensione della garanzia.

I metodi tradizionali di rilevamento delle frodi includono sistemi basati su regole, modelli statistici ed esami manuali. Questi metodi faticano a scalare per far fronte al crescente volume di frodi nell’era digitale senza sacrificare la velocità e l’accuratezza, sottolinea NVIDIA. Per esempio, i sistemi basati su regole hanno spesso alti tassi di falsi positivi, la modellazione statistica può richiedere molto tempo e risorse e le revisioni manuali non possono essere scalate abbastanza rapidamente.

Inoltre, i flussi di lavoro tradizionali della scienza dei dati non dispongono dell’infrastruttura necessaria per analizzare i volumi di dati coinvolti nel rilevamento delle frodi, il che comporta tempi di elaborazione più lenti e limita l’analisi e il rilevamento in tempo reale.

Inoltre, i truffatori stessi possono utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri strumenti di intelligenza artificiale per ingannare le vittime e indurle a investire in truffe, a consegnare le loro credenziali bancarie o ad acquistare criptovalute.

Ma l’IA – abbinata a sistemi di elaborazione accelerata – può essere utilizzata per controllare l’IA e contribuire a mitigare tutti questi problemi, afferma NVIDIA.

Le aziende che integrano solidi strumenti di rilevamento delle frodi basati sull’IA hanno registrato un miglioramento fino al 40% nell’accuratezza del rilevamento delle frodi, mette in evidenza l’azienda, contribuendo a ridurre i danni finanziari e di reputazione per le istituzioni.

Queste tecnologie offrono infrastrutture e soluzioni solide per l’analisi di grandi quantità di dati transazionali e sono in grado di riconoscere in modo rapido ed efficiente i pattern delle frodi e di identificare i comportamenti anomali.

Le soluzioni di rilevamento delle frodi basate sull’intelligenza artificiale – prosegue l’analisi degli esperti di NVIDIA – offrono una maggiore accuratezza di rilevamento guardando all’intero quadro invece che alle singole transazioni, individuando modelli di frode che i metodi tradizionali potrebbero trascurare. L’intelligenza artificiale può anche contribuire a ridurre i falsi positivi, attingendo a dati di qualità per fornire un contesto su ciò che costituisce una transazione legittima. Inoltre, l’intelligenza artificiale e l’accelerated computing offrono una migliore scalabilità, in grado di gestire reti di dati enormi per rilevare le frodi in tempo reale.

Come gli istituti finanziari utilizzano l’intelligenza artificiale per rilevare le frodi

I servizi finanziari e bancari sono in prima linea nella lotta contro le frodi, come il furto di identità, l’acquisizione di conti, le transazioni false o illegali e le truffe con assegni. Si prevede che le perdite finanziarie a livello mondiale dovute alle frodi sulle transazioni con carta di credito raggiungeranno i 43 miliardi di dollari entro il 2026.

L’intelligenza artificiale sta contribuendo a migliorare la sicurezza e ad affrontare la sfida dell’aumento degli episodi di frode, evidenzia NVIDIA.

Le banche e altre istituzioni di servizi finanziari possono sfruttare le tecnologie NVIDIA per combattere le frodi. Ad esempio, NVIDIA RAPIDS Accelerator per Apache Spark consente di accelerare l’elaborazione dei dati per gestire volumi enormi di dati sulle transazioni. Le banche e gli istituti di servizi finanziari possono anche utilizzare il nuovo workflow NVIDIA AI per il rilevamento delle frodi – sfruttando strumenti AI come XGBoost e le reti neurali a grafo (GNN) con NVIDIA RAPIDS, NVIDIA Triton e NVIDIA Morpheus – per individuare le frodi e ridurre i falsi positivi.

BNY Mellon ha migliorato la precisione del rilevamento delle frodi del 20% utilizzando i sistemi NVIDIA DGX. PayPal ha migliorato il rilevamento delle frodi in tempo reale del 10% con l’uso di sistemi di inferenza basati su GPU NVIDIA, riducendo al contempo la capacità dei server di quasi 8 volte. E Swedbank ha addestrato reti generative avversarie su GPU NVIDIA per rilevare attività sospette.

Le agenzie federali statunitensi combattono le frodi con l’intelligenza artificiale

Il Government Accountability Office degli Stati Uniti stima che il governo perda fino a 521 miliardi di dollari all’anno a causa delle frodi, sulla base di un’analisi degli anni fiscali dal 2018 al 2022. Le frodi fiscali, le frodi sugli assegni e i pagamenti impropri agli appaltatori, oltre ai pagamenti impropri nell’ambito dei programmi Social Security e Medicare, sono diventati un enorme freno per le finanze del governo.

Sebbene alcune di queste frodi siano state gonfiate dalla recente pandemia, trovare nuovi modi per combattere le frodi è diventato un imperativo strategico. Per questo motivo, le agenzie federali si sono rivolte all’intelligenza artificiale e all’elaborazione accelerata per migliorare il rilevamento delle frodi e prevenire i pagamenti impropri.

Ad esempio, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha iniziato a utilizzare l’apprendimento automatico alla fine del 2022 per analizzare la sua mole di dati e ridurre le frodi sugli assegni. Il dipartimento ha stimato che l’IA ha aiutato i funzionari a prevenire o recuperare oltre 4 miliardi di dollari di frodi nell’anno fiscale 2024.

Oltre al Dipartimento del Tesoro, anche agenzie come l’Internal Revenue Service si sono affidate all’IA e all’apprendimento automatico per colmare il divario fiscale – comprese le frodi fiscali – che è stato stimato in 606 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2022. L’IRS ha esplorato l’uso dei framework di data science accelerati di NVIDIA come RAPIDS e Morpheus per identificare schemi anomali nei record dei contribuenti, nell’accesso ai dati e nelle vulnerabilità ed esposizioni comuni. Gli LLM combinati con la retrieval-augmented generation e RAPIDS sono stati utilizzati anche per evidenziare i record che potrebbero non essere in linea con le policy.

L’ulteriore sfida delle frodi sanitarie è che possono provenire da tutte le direzioni. A differenza del fisco o del settore dei servizi finanziari, l’industria sanitaria è un ecosistema frammentato di sistemi ospedalieri, compagnie assicurative, aziende farmaceutiche, studi medici o dentistici indipendenti e altro ancora. Le frodi possono verificarsi sia a livello di fornitori che di pazienti, mettendo sotto pressione l’intero sistema.

Le stesse tecnologie AI che aiutano a combattere le frodi nei servizi finanziari e nel settore pubblico possono essere applicate anche alla sanità. Le compagnie assicurative possono utilizzare il rilevamento di modelli e anomalie per individuare le richieste di rimborso che sembrano atipiche, sia da parte del fornitore che del paziente, ed esaminare i dati di fatturazione per individuare attività potenzialmente fraudolente. Il monitoraggio in tempo reale può rilevare le attività sospette alla fonte, mentre si verificano. L’elaborazione automatizzata delle richieste di rimborso può contribuire a ridurre l’errore umano e a rilevare le incongruenze, migliorando l’efficienza operativa.

L’elaborazione dei dati tramite NVIDIA RAPIDS può essere combinata con l’apprendimento automatico e i GNN o altri tipi di IA per aiutare a rilevare meglio le frodi a ogni livello del sistema sanitario, assistendo i pazienti e gli operatori sanitari di tutto il mondo alle prese con i costi elevati delle cure.

L’intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi potrebbe far risparmiare miliardi di dollari, sostiene NVIDIA.

I servizi finanziari, il settore pubblico e l’industria sanitaria stanno tutti utilizzando l’intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi, al fine di fornire una difesa continua contro uno dei maggiori danni all’attività economica del mondo.

La piattaforma NVIDIA AI supporta l’intera pipeline di rilevamento delle frodi e di verifica dell’identità – dalla preparazione dei dati all’addestramento dei modelli fino alla distribuzione – con strumenti come NVIDIA RAPIDS, NVIDIA Triton Inference Server e NVIDIA Morpheus sulla piattaforma software NVIDIA AI Enterprise.

È possibile consultare il sito dell’azienda per saperne di più sulle soluzioni NVIDIA per il rilevamento delle frodi con l’intelligenza artificiale e l’accelerated computing.