Nvidia rende lo streaming di esperienze XR più scalabile e personalizzabile

Come afferma NVIDIA, le organizzazioni di tutti i settori utilizzano la realtà estesa (XR, extended reality) per riprogettare i flussi di lavoro e aumentare la produttività, sia per la formazione immersiva che per la revisione collaborativa dei progetti.

Con il crescente utilizzo di headset all-in-one (AIO), sempre più team hanno adottato e integrato la tecnologia XR. Pur facilitando l’uso di XR, gli headset AIO hanno una potenza di calcolo e di rendering modesta che può limitare la qualità grafica delle esperienze di streaming, sottolinea però lo specialista dell’accelerated computing e dell’AI.

NVIDIA vuole ora permettere a un maggior numero di aziende e sviluppatori di adottare XR di alta qualità con la sua CloudXR Suite. Costruito per semplificare enormemente lo streaming, CloudXR consente a chiunque disponga di headset AIO o di un dispositivo XR mobile di sperimentare ambienti immersivi ad alta fedeltà da qualsiasi luogo.

CloudXR Suite combina la potenza delle GPU NVIDIA RTX e del software NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS) per lo streaming di applicazioni XR ad alta fedeltà su dispositivi Android e iOS. Regolandosi dinamicamente alle condizioni del network, CloudXR massimizza la qualità dell’immagine e la frequenza dei fotogrammi per dare forza alle applicazioni XR.

Con CloudXR, le imprese possono ottenere la flessibilità necessaria per orchestrare e scalare efficacemente i carichi di lavoro XR, mentre gli sviluppatori possono utilizzare la piattaforma avanzata per creare prodotti XR personalizzati per i propri utenti. La suite offre uno streaming di alta qualità su reti pubbliche e private, sottolinea NVIDIA.

Ericsson e VMware sono tra le prime aziende a utilizzare CloudXR.

CloudXR Suite offre prestazioni paragonabili alle esperienze VR tethered e comprende tre componenti, tra cui diversi aggiornamenti:

CloudXR Essentials , il layer di streaming sottostante alla suite, apporta nuovi miglioramenti come le ottimizzazioni 5G L4S, algoritmi QoS e strumenti di logging migliorati. Essentials include anche il plug-in SteamVR, insieme a client di esempio e a una nuova application programming interface lato server.

, il layer di streaming sottostante alla suite, apporta nuovi miglioramenti come le ottimizzazioni L4S, algoritmi QoS e strumenti di logging migliorati. Essentials include anche il plug-in SteamVR, insieme a client di esempio e a una nuova application programming interface lato server. CloudXR Server Extensions migliora le interfacce server-side con un’aggiunta di codice sorgente al runtime Monado OpenXR. La nuova CloudXR Server API contenuta in CloudXR Essentials e l’API OpenXR rappresentano il gateway alla distribuzione XR in scala per i partner di orchestrazione.

migliora le interfacce server-side con un’aggiunta di codice sorgente al runtime Monado OpenXR. La nuova CloudXR Server contenuta in CloudXR Essentials e l’API OpenXR rappresentano il gateway alla distribuzione XR in scala per i partner di orchestrazione. CloudXR Client Extensions includono come prima offerta un plug-in CloudXR costruito per Unity Editor. Ciò consente agli sviluppatori di creare applicazioni client CloudXR personalizzate utilizzando gli strumenti di sviluppo Unity che già conoscono. Inoltre, gli sviluppatori di applicazioni Unity possono creare più facilmente applicazioni con interfacce personalizzate e brandizzate prima di connettersi al server di streaming CloudXR utilizzando il plug-in.

I team possono sfruttare la potenza delle GPU NVIDIA RTX per ottenere prestazioni grafiche di alto livello sui dispositivi mobili. Le aziende possono scalare verso i data center e le reti edge ed eseguire lo streaming a utenti simultanei con il software NVIDIA RTX vWS.

Inoltre, gli utenti possono eseguire lo streaming di contenuti XR di alta qualità da qualsiasi applicazione OpenVR o OpenXR sull’edge utilizzando segnali 5G ad alta larghezza di banda banda e bassa latenza.

Per offrire prestazioni di streaming ottimali, NVIDIA sta collaborando con aziende specializzate del settore come Ericsson per implementare il throughput scalabile a bassa latenza e bassa perdita (low-latency, low-loss: L4S) in NVIDIA CloudXR. L4S aiuta a ridurre il ritardo nello streaming video interattivo basato su cloud, quindi gli utenti di CloudXR potranno sperimentare ambienti XR fotorealistici su reti a banda larga e bassa latenza.

Un maggior numero di professionisti può poi elevare lo streaming XR dal cloud con VMware Workspace ONE XR Hub, che include un’integrazione CloudXR.

Workspace ONE XR Hub migliora l’esperienza degli utenti con headset VR grazie ad opzioni avanzate di autenticazione e personalizzazione. In combinazione con le funzionalità di streaming di CloudXR, Workspace ONE XR Hub consente ai team di tutti i settori di accedere in modo rapido e sicuro ad ambienti immersivi complessi utilizzando headset AIO.

NVIDIA ha annunciato che CloudXR Suite sarà presto disponibile per il download, in modo che gli utenti possano eseguire lo streaming di un’ampia gamma di applicazioni XR sulla rete senza preoccuparsi dei requisiti grafici più impegnativi.

Ad esempio, gli independent software vendor (ISV) possono creare una singola versione di alta qualità della loro applicazione, costruita per sfruttare le GPU più potenti. E con lo streaming CloudXR, gli ISV possono rivolgersi agli utenti con dispositivi mobili XR.

I produttori di dispositivi mobili possono anche offrire ai loro partner ISV e agli utenti finali l’accesso all’accelerazione GPU ad alte prestazioni per esperienze grafiche sorprendenti.

Inoltre, i fornitori di servizi cloud, gli orchestratori e gli integratori di sistemi possono estendere i loro servizi GPU con grafica interattiva per supportare le applicazioni XR di nuova generazione.