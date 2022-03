Nvidia Omniverse: nuove funzioni per sviluppatori, imprese e designer

Alla conferenza GTC, Nvidia ha annunciato nuove release e aggiornamenti per Omniverse, la piattaforma per la collaborazione alla progettazione 3D e la simulazione scalabile multi-GPU, in tempo reale e fedele alla realtà.

Le novità – afferma Nvidia – espandono l’ecosistema della piattaforma e rendono Omniverse ancora più accessibile a creator, sviluppatori, designer, ingegneri e ricercatori di tutto il mondo.

A partire da Nvidia Omniverse Enterprise, che sta aiutando le aziende a migliorare le pipeline e i workflow creativi. Tra i nuovi clienti di Omniverse Enterprise, ha annunciato Nvidia, ci sono Amazon, DB Netze, DNEG, Kroger, Lowe’s e PepsiCo.

Le imprese stanno utilizzando la piattaforma per costruire gemelli digitali fisicamente accurati o sviluppare esperienze immersive realistiche per i propri clienti.

L’ecosistema Omniverse – ha inoltre sottolineato Nvidia – si sta espandendo oltre il design e la creazione di contenuti.

In un anno, ha condiviso l’azienda, i modi per connettersi o integrarsi con la piattaforma Omniverse sono cresciute di 10 volte, con 82 connessioni attraverso l’ecosistema Omniverse esteso.

Nuove connessioni e integrazioni

Le nuove connessioni di terze parti per Adobe Substance 3D Material Extension e Painter Connector, Epic Games Unreal Engine Connector e Maxon Cinema 4D abiliteranno flussi di lavoro live-sync tra applicazioni di terze parti e Omniverse.

Nuovi CAD Importer convertono 26 formati CAD comuni in Universal Scene Description (USD) per abilitare meglio i flussi di lavoro di produzione e progettazione dei prodotti all’interno di Omniverse.

Ci sono poi nuove integrazioni di librerie di risorse. TurboSquid by Shutterstock, Sketchfab e Reallusion ActorCore sono ora direttamente disponibili nei browser degli asset delle app Omniverse, così gli utenti possono semplicemente cercare, trascinare e rilasciare quasi un milione di risorse 3D.

Sono disponibili nuovi asset 3D pronti per Omniverse, materiali, texture, avatar e animazioni anche da A23D.

Inoltre, con il nuovo supporto Hydra Render Delegate, gli utenti possono integrare e alternare i loro renderer delegate-supported Hydra e l’Omniverse RTX Renderer direttamente nelle app Omniverse. È ora disponibile in beta per Chaos V-Ray, Maxon Redshift e OTOY Octane, con Blender Cycles e Autodesk Arnold in arrivo.

Ci sono anche nuove connessioni con sviluppatori di software di automazione industriale e digital twin.

Bentley Systems, società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato la disponibilità di LumenRT per Nvidia Omniverse, basato su Bentley iTwin.

Questa soluzione offre una visualizzazione in tempo reale e fisicamente accurata su scala industriale a quasi 39.000 clienti di Bentley Systems in tutto il mondo.

Ipolog, società sviluppatrice di software per la fabbrica, logistica e pianificazione, ha rilasciato tre nuovi collegamenti alla piattaforma. Questo, insieme al crescente ecosistema robotico Isaac Sim, permette a clienti come BMW Group di sviluppare meglio gemelli digitali olistici.

Nvidia Omniverse per le aziende

Nuovi aggiornamenti sono poi in arrivo per Omniverse Enterprise, comprese le ultime versioni di Omniverse Kit 103, Omniverse Create e View 2022.1, Omniverse Farm e DeepSearch.

Omniverse Enterprise su Nvidia LaunchPad è ora disponibile in nove region globali. Nvidia LaunchPad offre ai professionisti della progettazione e ai revisori dei progetti un accesso immediato e gratuito, chiavi in mano, ai lab di Omniverse Enterprise, aiutandoli a prendere decisioni su software e infrastrutture in modo più rapido e sicuro.

Amazon – sottolinea Nvidia – ha oltre 200 strutture robotiche che gestiscono milioni di pacchi ogni giorno. Si tratta di un’operazione complessa che richiede oltre mezzo milione di robot mobile drive per supportare la logistica del magazzino.

Utilizzando Omniverse Enterprise e Isaac Sim, ha dichiarato Nvidia, Amazon Robotics sta costruendo gemelli digitali abilitati dall’intelligenza artificiale dei suoi magazzini, per ottimizzare ancor più il design e il flusso del magazzino e addestrare soluzioni robotiche più intelligenti.

PepsiCo – ha aggiunto Nvidia – sta cercando di utilizzare Omniverse Enterprise e i gemelli digitali alimentati da Metropolis per migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale della sua catena di approvvigionamento di oltre 600 centri di distribuzione in 200 mercati regionali.

Alla conferenza GTC, l’azienda ha annunciato anche Nvidia OVX, un’architettura di sistema di computing progettata per alimentare gemelli digitali su larga scala.

Nvidia OVX è costruito per gestire simulazioni complesse che verranno eseguite all’interno di Omniverse, permettendo a progettisti, ingegneri e pianificatori di creare gemelli digitali fisicamente accurati e ambienti di simulazione massivi e fedeli alla realtà.

Nuovi strumenti per sviluppatori

Ci sono poi numerosi aggiornamenti e nuove funzioni per Omniverse, soprattutto per gli sviluppatori.

Omniverse Code è un’app che funge da ambiente di sviluppo integrato per gli sviluppatori e permette agli utenti di costruire facilmente le proprie estensioni, app o microservizi Omniverse.

DeepSearch è un servizio di ricerca basato sull’intelligenza artificiale che permette agli utenti di cercare rapidamente tra le enormi librerie di risorse 3D senza tag, usando il linguaggio naturale o le immagini. DeepSearch è disponibile per i clienti Omniverse Enterprise in accesso anticipato.

Omniverse Replicator è un framework per la generazione di dati sintetici 3D fisicamente accurati per accelerare l’addestramento e la precisione delle reti di percezione. È ora disponibile all’interno di Omniverse Code in modo che gli sviluppatori possano costruire i propri motori di dati sintetici specifici per il dominio.

Omniverse Avatar è una piattaforma che utilizza la tecnologia di intelligenza artificiale e di simulazione per consentire agli sviluppatori di costruire avatar personalizzati, intelligenti e realistici.

L’app Omniverse XR è una configurazione ottimizzata per la realtà virtuale di Omniverse View che permette agli utenti di sperimentare le loro scene 3D a piena fedeltà con ray tracing RTX completo, in scala 1:1. Ed è in arrivo, ha annunciato Nvidia.

Così come lo sono nuove versioni di Omniverse Kit, Create, View e Machinima.

Omniverse Cloud in preparazione

Alla conferenza GTC, Nvidia ha annunciato anche Omniverse Cloud, una suite di servizi cloud che offre ad artisti, creativi, designer e sviluppatori un accesso immediato alla piattaforma Nvidia Omniverse per la collaborazione e la simulazione di progetti 3D.

Tra i servizi di Omniverse Cloud c’è Nucleus Cloud, un semplice strumento di condivisione “one-click-to-collaborate” che permette agli artisti di accedere e modificare scene 3D di grandi dimensioni da qualsiasi luogo, senza dover trasferire enormi serie di dati.

Include anche Omniverse Create, un’app per progettisti tecnici, artisti e creativi che permette di costruire interattivamente mondi 3D in tempo reale, e View, un’app per utenti non tecnici che permette di visualizzare le scene Omniverse in streaming con tutte le funzioni di simulazione e rendering, utilizzando la piattaforma Nvidia GeForce NOW, alimentata dalle GPU Nvidia RTX nel cloud.

Usando Omniverse Cloud – ha dichiarato Nvidia –, i creator possono iterare, condividere e collaborare ai modelli archiviati in Nucleus Cloud da qualsiasi luogo e invitare istantaneamente altri collaboratori a partecipare a una sessione inviando un link.

Gli utenti o i team che non dispongono di sistemi GeForce o Nvidia RTX di fascia alta – o che non hanno il desiderio di allestire un’infrastruttura It – possono trarre vantaggio da tutte le potenzialità di Omniverse Create e View semplicemente sottoscrivendo il programma Omniverse Cloud.

La collezione completa di servizi Omniverse Cloud è in fase di sviluppo, ha annunciato Nvidia.

Per Nucleus Cloud, il servizio per la condivisione semplice con un solo clic, Nvidia accetta richieste di accesso anticipato.

