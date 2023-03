Nvidia: intelligenza artificiale e metaverso protagonisti alla conferenza GTC

Al via la GPU Technology Conference (GTC) di Nvidia, dove le menti più brillanti, gli artisti, gli sviluppatori e i creatori di contenuti si riuniscono per assistere alla conferenza globale di Nvidia con focus sull’intelligenza artificiale e il metaverso.

La GTC è iniziata il 21 marzo e terminerà giovedì 23 marzo e sarà possibile seguirla online.

Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, durante il suo keynote di apertura, ha annunciato molte novità pensate per facilitare e accelerare il flusso di lavoro dei creatori di contenuti.

Nvidia Omniverse

La piattaforma di elaborazione accelerata di Nvidia, che sta guidando la creazione e la gestione del metaverso, riceve un aggiornamento con l’app Omniverse Audio2Face, che genera rapidamente e facilmente animazioni facciali realistiche da una semplice sorgente audio.

L’aggiornamento apporta significativi miglioramenti in termini di qualità e di prestazioni, tra cui una nuova modalità headless e un’API REST: queste nuove funzionalità consentono sia agli sviluppatori sia agli hobbyst creators di elaborare più file audio provenienti da diversi utenti nel data center.

Inoltre, Nvidia Omniverse si espande ulteriormente e presenta ora un Unreal Engine Connector aggiornato, una open-beta Unity Connector e nuove risorse SimReady.

RTX Video Super Resolution e nuove GPU Nvidia RTX

Il nuovo driver Nvidia Studio di marzo fornisce supporto anche alla tanto attesa funzionalità RTX Video Super Resolution, disponibile ora per le GPU GeForce RTX serie 40 e 30, che utilizza l’IA per migliorare la qualità di qualsiasi video riprodotto da browser come Google Chrome e Microsoft Edge.

Le nuove GPU Nvidia RTX, basate sull’architettura Ada Lovelace, alimentano le più innovative workstation portatili e i pc desktop di nuova generazione per stare al passo con le esigenze sempre più crescenti dell’intelligenza artificiale, del design e del metaverso industriale.

In aggiunta, questa settimana si unisce alla serie In the Nvidia Studio il team artistico e di sviluppo di Adobe Substance 3D, esplorando il processo di collaborazione attraverso la creazione del cortometraggio animato End of Summer, grazie all’utilizzo di Omniverse USD Composer (precedentemente noto come Create). Al fine di ottenere un cortometraggio di alta qualità, il team ha utilizzato le potenti GPU GeForce RTX, semplificando e velocizzando tutto il workflow.

Per assaporare contenuti stimolanti e seguire le learning sessions tenute dai migliori esperti, oltre che per riaccendere la propria creatività, è possibile seguire la GTC e il keynote del CEO di Nvidia Jensen Huang.

Inoltre, alla GTC è possibile seguire alcune sessioni su Omniverse, sull’intelligenza artificiale o sui flussi di lavoro 3D in diretta, ma anche su richiesta:

Come l’ IA generativa sta trasformando il processo creativo: una chiacchierata con Scott Belsky (Adobe) e Bryan Catanzaro (Nvidia).

sta trasformando il processo creativo: una chiacchierata con Scott Belsky (Adobe) e Bryan Catanzaro (Nvidia). L’ IA generativa demistificata .

. Il 3D dell’IA: come l’IA generativa renderà più facile la costruzione di mondi virtuali.

Per ulteriori dettagli su tutte le novità annunciate alla GTC di Nvidia e per saperne di più sul team artistico e di sviluppo di Adobe Substance 3D, è possibile visitare il blog di In the Nvidia Studio di questa settimana.