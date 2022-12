Nvidia AI Enterprise 3.0 introduce nuovi strumenti per l’intelligenza artificiale

NVIDIA AI Enterprise 3.0 introduce i workflow per gli assistenti virtuali intelligenti dei contact center, la trascrizione audio e il fingerprinting digitale per la cybersecurity, alcune delle applicazioni più comuni per le aziende che adottano l’intelligenza artificiale per servire meglio i clienti.

Con l’uscita prevista per la fine di questo mese, Nvidia AI Enterprise 3.0 espande anche il supporto per oltre 50 framework software Nvidia AI e modelli pre-addestrati disponibili sul catalogo software Nvidia NGC, aumentando e semplificando le implementazioni di intelligenza artificiale per le organizzazioni di tutto il mondo.

L’annuncio della nuova release del software arriva quasi in contemporanea – sottolinea Nvidia – con quello di Deutsche Bank, che ha annunciato la sua intenzione di collaborare con Nvidia per accelerare l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari, come parte della sua strategia di sviluppo di applicazioni vocali, di vision e di rilevamento delle frodi basate sull’IA all’interno del settore.

Quest’ultima versione della suite sicura e cloud-native di software di intelligenza artificiale, spiega Nvidia, consente alle organizzazioni di risolvere le sfide aziendali aumentando l’efficienza operativa. Accelera la pipeline della scienza dei dati e semplifica lo sviluppo e la distribuzione di modelli di IA per automatizzare i processi essenziali e ottenere rapidamente informazioni dai dati.

I nuovi workflow di intelligenza artificiale per gli assistenti virtuali intelligenti dei contact center, la trascrizione audio e il fingerprinting digitale della cybersicurezza in Nvidia AI Enterprise 3.0 sfruttano l’esperienza di Nvidia per ridurre i tempi e i costi di sviluppo e accelerare i tempi di implementazione.

I workflow vengono eseguiti come microservizi cloud-nativi utilizzando framework Nvidia AI e modelli preaddestrati, oltre a grafici Helm, notebook Jupyter e altro ancora. Le aziende possono distribuire i microservizi come container Kubernetes autonomi o combinarli con altri servizi per creare applicazioni pronte per la produzione con maggiore precisione e prestazioni.

Il workflow AI per l’assistente virtuale intelligente del contact center di Nvidia consente alle aziende di rispondere ai clienti 24 ore su 24 per ridurre i tempi di attesa e liberare tempo per gli agenti umani del contact center per rispondere a richieste più complesse, il tutto riducendo i costi. Grazie a questo flusso di lavoro, le aziende possono sviluppare agenti che forniscono risposte personalizzate e precise con voci naturali. Sfruttando l’intelligenza artificiale, gli agenti sono in grado di comprendere meglio i clienti anche in caso di chiamate con scarsa qualità audio.

Con il workflow di trascrizione audio AI di Nvidia, le aziende possono creare rapidamente trascrizioni accurate in inglese, spagnolo, mandarino, hindi, russo, coreano, tedesco, francese e portoghese utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale automatico di Nvidia, cui si aggiungeranno presto giapponese, arabo e italiano.

Il workflow di trascrizione sfrutta modelli completamente personalizzabili e ottimizzati per le GPU per consentire una migliore comprensione, approfondimenti contestuali e analisi del sentiment con una precisione in tempo reale. Le aziende possono utilizzare le trascrizioni completate per migliorare lo sviluppo dei prodotti e accelerare la formazione degli agenti dei contact center.

Grazie all’apprendimento non supervisionato, il workflow Nvidia digital fingerprinting AI impiega il rilevamento delle minacce per ottenere una visibilità completa dei dati. Migliora la sicurezza aiutando le aziende a identificare in modo univoco ogni utente, servizio, account e macchina della rete per individuare i comportamenti anomali. Una volta implementato, il flusso di lavoro fornisce avvisi intelligenti e informazioni attuabili per ridurre i tempi di rilevamento da settimane a minuti e aiutare gli analisti della sicurezza a identificare e agire rapidamente sulle minacce.

Nvidia AI Enterprise 3.0 offre anche modelli pre-addestrati che supportano la spiegabilità e la comprensione. Inoltre, introduce il supporto per un’ampia gamma di framework e opzioni di infrastruttura Nvidia AI.