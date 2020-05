Nutanix e Avid fanno squadra per il settore media e entertaining

Nutanix e Avid hanno annunciato che l’infrastruttura software iperconvergente di Nutanix è stata certificata per essere utilizzata con il software di video editing Avid Media Composer e con la piattaforma di collaborazione media Avid MediaCentral. Nutanix è la prima soluzione di cloud privato potenziata da un’infrastruttura HCI ad essere stata certificata per i prodotti Avid, offrendo in questo modo una soluzione per qualsiasi ambiente Avid pienamente integrata con la piattaforma hardware scelta, un hypervisor integrato e gestione one-clic.

Nutanix è un partner affidabile per il settore media e intrattenimento, e permette ai content provider di trasformare il proprio business, aumentando l’engagement con una rapida distribuzione dei contenuti, soprattutto in questo momento in cui gli utenti accedono sempre più all’intrattenimento e ai contenuti digitali.

Il software cloud Nutanix permette ai clienti di aumentare l’engagement cross-channel, potenziare i creatori di contenuti, aumentare l’efficienza operativa e migliorare il processo decisionale, rendendolo uniforme in tutte le funzioni e le sedi.

Avid offre una delle piattaforme media più aperte ed efficienti, mettendo in collegamento la creazione di contenuti con la collaborazione, la protezione degli asset, la distribuzione e il consumo.

La community di clienti Avid utilizza gli strumenti e le soluzioni di workflow dell’azienda per creare, distribuire e ottimizzare i media a livello globale.

Molte organizzazioni del settore media e intrattenimento non dispongono delle risorse necessarie per supportare modelli di virtualizzazione a più livelli con interfacce di gestione diverse e un design complesso, il che rende l’HCI una soluzione ideale. Nutanix accelera questa trasformazione con un’unica piattaforma per le applicazioni, che supporta le esigenze delle applicazioni tra i carichi di lavoro dei clienti – dai desktop virtuali, alla gestione degli asset fino al transcoding e l’analytics.

Maggiore efficienza operativa e integrazione. Riducendo la complessità IT e semplificando la gestione, Nutanixpermette di abbattere le barriere alla produttività, consentendo ai team di concentrarsi sull’innovazione e su una distribuzione ottimizzata dei contenuti.

Infine, Archiviazione e protezione dei contenuti digitali. Poiché la piattaforma HCI di Nutanix è progettata per essere sicura, la protezione degli asset digitali è garantita. Ciò permette ai clienti di accedere agli asset media senza soluzione di continuità.