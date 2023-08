Nuovo Parallels Desktop 19 per Mac, con supporto per macOS 14 Sonoma

Alludo, l’azienda tecnologica globale che sta dietro a marchi molto noti come Parallels, Corel, MindManager e WinZip, ha annunciato Parallels Desktop 19 per Mac.

L’ultima versione della soluzione di virtualizzazione, spiega l’azienda, è ottimizzata per gli ultimi aggiornamenti di Apple, offre un’esperienza più ricca e fluida grazie a una serie di miglioramenti, un’interfaccia utente rinnovata (UI) e un’icona dell’applicazione ridisegnata.

Parallels Desktop garantisce agli utenti un’esperienza in linea con i più alti standard del settore, sottolinea la società sviluppatrice, avendo recentemente ricevuto l’autorizzazione di Microsoft per l’esecuzione di Windows 11 su Mac con Apple Silicon ed essendo certificato come soluzione Arm SystemReady VE.

Parallels Desktop per Mac è una soluzione di virtualizzazione progettata per i professionisti, gli sviluppatori e gli utenti individuali, sia per accedere alle applicazioni Windows che per sviluppare o testare software, o per eseguire più sistemi operativi (come Windows, Linux o altre versioni di macOS) contemporaneamente sui computer Mac.

Con questa release, Parallels Desktop 19 per Mac offre innanzitutto una compatibilità macOS migliorata: ora il software è ottimizzato per macOS Sonoma 14. Ora tutti gli utenti Windows possono ora beneficiare di una stampa condivisa reingegnerizzata tramite il protocollo Internet Printing Protocol (IPP) che supporta la stampa dalle app di Windows. Inoltre, offre un’esperienza più ricca grazie alle regolazioni dinamiche della risoluzione e ai familiari gesti multitouch con il supporto del Trackpad con una macchina virtuale (VM) macOS su Mac con Apple Silicon.

Ancora: gli utenti della Pro Edition possono accedere da remoto a una VM macOS Sonoma 14 attraverso il port forwarding, opzione particolarmente utile se ospitata su istanze cloud Amazon EC2 Mac.

Parallels Desktop 19 per Mac introduce la nuova funzione di accesso password-less con l’integrazione di Touch ID. Grazie alla facilità di configurazione e a una routine di accesso quotidiano semplificata, gli utenti che dispongono di un login e di una password sicuri per Windows possono ora utilizzare il loro Touch ID Mac per accedere alle macchine virtuali Windows.

Come novità c’è poi anche il look and feel rinnovato. L’icona dell’app ridisegnata e l’interfaccia utente rinnovata facilitano la navigazione e aggiungono una presenza più moderna nel Dock. Vengono inoltre aggiunte finestre di dialogo native per facilitare l’interazione con l’app.

“Per oltre 17 anni, Parallels Desktop per Mac è stato uno strumento essenziale per milioni di utenti in tutto il mondo, consentendo loro di eseguire applicazioni Windows e di effettuare test e sviluppo con macchine virtuali Windows, Linux e macOS“, ha dichiarato Aleksandr Sursiakov, Sr. Director Product Management per Parallels Desktop di Alludo. Director of Product Management di Parallels Desktop presso Alludo. “Con l’ultima versione, il nostro talentuoso team di ingegneri ha ancora una volta apportato miglioramenti impressionanti per tutti i gruppi di utenti, sulla base del loro prezioso feedback. Il nostro obiettivo è quello di garantire agli utenti la massima tranquillità quando utilizzano il nostro software, sapendo che incorpora le tecnologie più recenti e riflette i più alti standard del settore, dimostrando la nostra autentica attenzione per gli utenti di Parallels“.

Parallels Desktop 19 per Mac offre ulteriori funzionalità e miglioramenti, appositamente studiati per casi d’uso specifici come gli ingegneri computer-aided design (CAD), gli sviluppatori, studenti di informatica e team IT, tra cui:

Supporto OpenGL migliorato , fino alla versione 4.1, per l’esecuzione di più software CAD su Mac, tra cui VariCAD, Deswik.CAD, Vectorworks Vision 2023 e altri.

, fino alla versione 4.1, per l’esecuzione di più software CAD su Mac, tra cui VariCAD, Deswik.CAD, Vectorworks Vision 2023 e altri. Prestazioni migliorate per AcrGIS Pro , un’applicazione per la progettazione di mappe.

, un’applicazione per la progettazione di mappe. Compatibilità con l’esecuzione di CentOS 9 Stream su computer Mac con Apple Silicon , insieme a un set aggiornato di distribuzioni Linux pronte all’uso, tra cui Ubuntu 22.04.2, Fedora 38, Debian 12 e altre ancora.

, insieme a un set aggiornato di distribuzioni Linux pronte all’uso, tra cui Ubuntu 22.04.2, Fedora 38, Debian 12 e altre ancora. Nuova opzione per creare VM Linux basate su Arm su computer Mac con Apple Silicon utilizzando Rosetta per eseguire binari x86-64, compresi i container .

utilizzando Rosetta per eseguire binari x86-64, compresi i . Supporto migliorato per Packer e Vagrant di HashiCorp con VM macOS su Apple Silicon.

con VM macOS su Apple Silicon. Nuova opzione per creare, raggruppare e gestire VM Parallels e i loro container dall’estensione di Visual Studio Code .

. Supporto per l’enrolling di Windows nelle soluzioni di management Windows, come Microsoft Intune e altre, quando si fa il deployment utilizzando Parallels My Account Configuration Profile o come file condiviso.

Le edizioni Standard, Pro e Business di Parallels Desktop 19 per Mac possono essere acquistate o aggiornate presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo o sul sito dell’azienda, dove è possibile anche accedere a ulteriori informazioni sui prodotti Parallels, scaricare il software di prova gratuito o acquistare un abbonamento.