Windows 11 Arm si può ora usare su Mac Apple Silicon con Parallels Desktop

Alludo – l’azienda tecnologica globale prima nota come Corel che sta dietro brand molto noti come Parallels, CorelDRAW, WinZip e altri – ha condiviso con soddisfazione che Microsoft ha autorizzato l’uso delle versioni Arm di Windows 11 Pro ed Enterprise installate in una macchina virtuale con Parallels Desktop for Mac, per chi utilizza Mac con Apple Silicon.

Ciò significa che gli amministratori IT possono ora consentire ai loro utenti di eseguire Windows 11 on Arm sulla piattaforma Parallels, con il supporto di Alludo e la garanzia che Microsoft stessa ha autorizzato questa soluzione.

“In Alludo crediamo che tutti i dipendenti debbano avere la libertà e la flessibilità di scegliere dove, quando e come lavorare al meglio. Pertanto, la visione del nostro portafoglio Parallels è stata quella di consentire agli utenti di accedere alle loro applicazioni su qualsiasi dispositivo, ovunque. In linea con la nostra visione, siamo entusiasti di vedere che, in collaborazione con Microsoft, le versioni Arm di Windows possono essere eseguite in un ambiente virtualizzato su Parallels Desktop sui più recenti sistemi Mac con i potenti chip della serie M di Apple“, ha dichiarato Prashant Ketkar, Chief Technology and Product Officer di Alludo.

“A tre anni dal ‘nuovo’ mondo del lavoro ibrido, la ricerca IDC indica che la parità di accesso alle risorse aziendali è ancora una delle principali preoccupazioni per le strategie di lavoro ibrido e di digital workspace. Il Mac è sempre più parte integrante degli spazi di lavoro digitali delle aziende e Windows on Arm è un componente chiave per garantire loro un accesso paritario a tutte le risorse aziendali“, ha dichiarato Shannon Kalvar, IDC Research Director.

Parallels è da oltre un decennio tra le soluzioni leader nella virtualizzazione di applicazioni e desktop Windows per l’accesso su Mac. Si tratta di una piattaforma usata in tutto il mondo da singoli utenti – dai lavoratori più esperti fino ai giocatori occasionali – così come da un’ampia gamma di aziende, tra cui grandi istituzioni finanziarie, media company e società di consulenza gestionale, che utilizzano Parallels Desktop per abilitare le applicazioni Windows su Mac.

L’ultima versione di Parallels Desktop per Mac è ottimizzata per la linea più recente di Mac con Apple Silicon – sottolinea Alludo –, tra cui MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Studio. Gli utenti di Parallels Desktop possono scaricare, installare e configurare Windows 11 in un pochi clic, mentre il chip TPM virtuale abbinato alle solide funzionalità di security progettate nel chip Apple Silicon e Secure Boot forniscono un elevato livello di sicurezza.

Alludo ha anche pubblicato una pagina di domande frequenti (FAQ) sull’utilizzo di Windows 11 con Parallels Desktop per Mac con Apple Silicon.

A questo proposito, è utile anche consultare la pagina di supporto di Microsoft.

Microsoft specifica per l’appunto che Parallels Desktop versione 18 è una soluzione autorizzata per l’esecuzione delle versioni Arm di Windows 11 Pro e Windows 11 Enterprise in un ambiente virtualizzato su computer con chip Apple M1 e M2.

Al tempo stesso, Microsoft sottolinea anche che la versione Arm di Windows 11 presenta limitazioni che possono influire sulla capacità di utilizzare vari tipi di hardware, giochi e applicazioni, tra cui quelli che si basano su DirectX 12 o OpenGL3.3 o superiore.

Inoltre, le esperienze che si basano su un ulteriore livello di virtualizzazione (tramite nested virtualization) non sono supportate; tra queste, ad esempio, Windows Subsystem for Android e for Linux e altre.

La pagina di supporto Microsoft fornisce ulteriori informazioni al riguardo.