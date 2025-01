Nuovo LaCie Rugged SSD Pro5, storage Thunderbolt 5 per i creativi professionisti

LaCie, il brand premium di Seagate Technology, ha presentato quello che l’azienda definisce “lo scratch disk più veloce del settore” per i professionisti creativi: LaCie Rugged SSD Pro5.

Sfruttando la tecnologia Thunderbolt 5 di nuova generazione, il Rugged SSD Pro5 è ideale per registi, fotografi e specialisti dell’audio che desiderano le massime prestazioni e affidabilità dalle loro soluzioni di archiviazione.

Il nuovo Rugged SSD Pro5 offre velocità di lettura/scrittura ultraveloci, fino a 6700/5300 MB/s, sottolinea il produttore, per semplificare i flussi di lavoro e massimizzare la produttività dei progetti creativi. Disponibile con capacità fino a 4 TB, consente l’editing in tempo reale di filmati RAW 8K e 6K e garantisce prestazioni fluide anche per le attività più intensive.

“Le esigenze di memorizzazione dei professionisti creativi sono aumentate, soprattutto per coloro che incorporano l’intelligenza artificiale generativa nella loro routine“, ha dichiarato Lance Ohara, VP, Endpoint Marketing di Seagate. “LaCie Rugged SSD Pro5 è in grado di gestire carichi di lavoro impegnativi e applicazioni ad alta intensità di dati. Questo lo rende uno strumento prezioso per gli esperti che cercano velocità di trasferimento e potenza di editing senza pari“.

“Thunderbolt 5 stabilisce un nuovo benchmark per le prestazioni, offrendo una velocità doppia rispetto al suo predecessore“, ha dichiarato Ben Hacker, General Manager della Client Connectivity di Intel. “Siamo entusiasti che LaCie abbia introdotto la tecnologia Thunderbolt 5 nella sua linea Rugged. Il miglioramento della larghezza di banda è ottimo per tutti, e i creatori di contenuti di ogni tipo lo troveranno particolarmente utile nei loro flussi di lavoro“.

Costruito per resistere agli ambienti più difficili, LaCie dichiara che il Rugged SSD Pro5 è resistente a cadute fino a tre metri ed è classificato IP68 per polvere e acqua. Progettato da Neil Poulton, il suo iconico involucro in gomma robusta consente la massima portabilità nei flussi di lavoro attivi, permettendo agli utenti di mantenere al sicuro i propri dati.

Realizzata pensando sia ai creator che al pianeta, l’unità è costruita con almeno il 45% di materiali riciclati, in peso, per contribuire a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

L’unità Rugged SSD Pro5 di LaCie è altamente compatibile e si collega facilmente agli host USB-C Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 e USB 10/20/40Gbps su dispositivi Windows, macOS e iPad Pro che forniscono una potenza minima di 15W. L’azienda avvisa che la compatibilità può variare a seconda della configurazione hardware e del sistema operativo dell’utente, quindi è opportuno consultare la documentazione.

Disponibile in tutto il mondo da questo mese, il prezzo in dollari del nuovo LaCie Rugged SSD Pro5 è di 399,99 dollari (2TB) e 599,99 dollari (4TB).

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la scheda del prodotto sul sito dell’azienda.