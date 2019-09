Il modello iPad, ha spiegato Tim Cook all’evento speciale Apple, è quello più popolare nella gamma di tablet di Cupertino, nella quale è affiancato dalle edizioni mini, Air e Pro.

Apple aveva aggiornato iPad Air e mini, rispettivamente da 10,5” e 7,9”, lo scorso marzo: ne avevamo parlato qui. Ora arriva la nuova versione anche di iPad, la settima generazione.

Il nuovo iPad di settima generazione innanzitutto offre una più ampia area di lavoro sullo schermo, rispetto alla precedente iterazione, grazie al display Retina da 10,2 pollici: presenta quasi 3,5 milioni di pixel e un angolo di visione ampio.

Al cuore del tablet pulsa il potente chip A10 Fusion, mentre l’involucro conserva il familiare design portatile, resistente e dalle finiture raffinate, ma per la prima volta viene realizzato da Apple in alluminio riciclato al 100%.

Un’altra “prima volta” per iPad è il supporto per la Smart Keyboard full-size, che arriva anche sul tablet “standard” della famiglia Apple, che pare sempre più votato alla produttività, anche grazie al nuovo iPadOS.

E poi c’è naturalmente il debutto anche di iPadOS, il nuovo sistema operativo di Apple progettato per offrire un’esperienza d’uso ottimizzata per il tablet del marchio. Ad esempio, la schermata Home riprogettata mostra più app su ogni pagina e ora è possibile aggiungere la vista Oggi, per un più rapido accesso ai widget.

Anche lavorare con file e documenti multipli dalla stessa app è ora più facile su iPad, grazie agli aggiornamenti di Split View, nonché passare da una app all'altra tramite Slide Over: in generale, l’attività multi-tasking risulta più fluida e intuitiva. Inoltre, la gestione dei documenti nell'app File con iPadOS diventa ancora più potente, grazie al supporto per drive USB esterni e file server.

Il nuovo iPad è dotato di una fotocamera frontale FaceTime HD e una posteriore da 8 MP e l’autonomia della batteria dichiarata da Apple è fino a 10 ore. L’iPad di settima generazione supporta inoltre la penna digitale Apple Pencil.

iPad arriva nelle finiture Argento, Grigio siderale e Oro, con capacità da 32 GB e 128 GB, e con prezzi a partire da 389 euro: sarà disponibile dal 30 settembre.