Nuovo iPad Air: più potenza e intelligenza artificiale

Il nuovo iPad Air di quarta generazione si fa notare innanzitutto per il design rinnovato e quasi a tutto schermo, in cui spicca il display Liquid Retina da 10,9 pollici (più grande del precedente) con 3,8 milioni di pixel e tecnologie avanzate quali il True Tone, l’ampia gamma cromatica P3 e il rivestimento antiriflesso.

Per consentire al display di estendersi su tutti e quattro i lati, anche se non proprio a filo del bordo, Apple ha progettato un sensore Touch ID di nuova generazione che è integrato nel pulsante superiore e che fornisce lo stesso modo veloce, facile e sicuro per sbloccare iPad Air.

Tuttavia, una novità ancora più significativa si cela all’interno dell’elegante involucro del dispositivo, ed è rappresentata dal chip A14 Bionic di Apple. Basandosi l’innovativa tecnologia di processo produttivo a 5 nanometri, A14 Bionic riesce a impacchettare al suo interno ben 11,8 miliardi di transistor per offrire sia maggiori prestazioni sia efficienza energetica. Questo chip di ultima generazione della serie A di Apple presenta un nuovo design a 6 core per un aumento del 40% delle prestazioni della CPU e una nuova architettura grafica a 4 core che determina un miglioramento del 30% nella grafica.

E non si ferma qui: per fornire capacità di machine learning di livello avanzato, A14 Bionic include un nuovo Neural Engine a 16 core che è due volte più veloce e in grado di eseguire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo. Ciò porta le app basate sulla tecnologia di machine learning a un livello completamente nuovo per un tablet.

A14 Bionic include anche acceleratori di machine learning di seconda generazione nella CPU, per calcoli di intelligenza artificiale fino a 10 volte più veloci. Questa combinazione del nuovo Neural Engine, acceleratori hardware del machine learning integrati nella CPU e GPU ad alte prestazioni, abilita esperienze innovative basate sul riconoscimento delle immagini, sull’apprendimento del linguaggio naturale, sull’analisi del movimento e altro ancora.

iPad Air, che include una fotocamera FaceTime HD frontale da 7 MP, ora dispone della stessa fotocamera posteriore da 12 MP utilizzata su iPad Pro, per foto a risoluzione più elevata e acquisizione di video 4K. Il nuovo design di iPad Air presenta inoltre altoparlanti stereo in modalità orizzontale, migliorando l’esperienza audio con un suono più ampio e avvolgente durante la visione di video.

iPad Air ora dispone inoltre di una porta USB-C per il trasferimento dati fino a 5 Gbps e del supporto per Wi-Fi 6.

Il nuovo iPad Air sarà disponibile da ottobre in cinque diverse finiture di colore con prezzi a partire da 669 euro.

Nella presentazione online in cui ha svelato il nuovo Apple Watch Series 6 e la nuova generazione di iPad Air, Apple ha lanciato anche iPad di ottava generazione: quello che è il modello di tablet più popolare di Cupertino è ora dotato del processore A12 Bionic con Neural Engine e conosce un importante balzo in avanti nelle prestazioni, a un costo a partire da 389 euro.

Entrambi i nuovi modelli arrivano con la nuova versione del sistema operativo: iPadOS 14.