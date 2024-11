Nuovi server Asus basati su processori Amd Epyc Serie 9005 per i workload AI e HPC

ASUS annuncia una nuova serie di server equipaggiati con gli innovativi processori AMD EPYC della serie 9005, stabilendo nuovi standard prestazionali e di densità per i carichi di lavoro più impegnativi tipici dei data center basati sull’Intelligenza Artificiale.

La gamma completa include il modello ASUS ESC A8A-E12U, che supporta gli acceleratori AMD Instinct MI325X, e i GPU server ASUS ESC8000A-E13P, in grado di gestire fino a otto GPU per l’addestramento di modelli AI su larga scala, garantendo una potenza di calcolo senza precedenti. A questi si affianca il server multi-nodo ASUS RS520QA-E13, progettato per applicazioni EDA e di edge computing. ASUS, inoltre, offre soluzioni versatili come i modelli RS720A-E13, RS700A-E13, RS521A e RS501A, adatti per impieghi di tipo più generalista. Questi server sono progettati per offrire tutti prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni, rispondendo alle esigenze dei carichi di lavoro più complessi.

Cuore pulsante di questi server sono i processori AMD EPYC della serie 9005, precedentemente conosciuti con il nome in codice “Turin” e basati sull’architettura Zen 5, che offrono fino ad un massimo di 192 core e 384 thread e frequenze fino a 5 GHz. Questi versatili processori sono progettati per gestire i carichi di lavoro dei data center basati su AI a livelli mai visti prima, sottolinea ASUS. Con una densità vCPU all’avanguardia, i processori della serie EPYC 9005 combinano capacità ottimizzate di calcolo e di sfruttamento dell’Intelligenza Artificiale per offrire prestazioni superiori nell’inferenza AI, sia per attività miste che tradizionali. La diversità di questa gamma è unificata dall’architettura x86, che consente ai clienti di integrare facilmente i server ASUS con processori AMD EPYC 9005 nella loro infrastruttura x86 esistente. Ciò permette transizioni e migrazioni efficienti all’interno del data center, garantendo continuità e massimizzando l’efficienza operativa.

“I processori AMD EPYC di 5a generazione e gli acceleratori AMD Instinct MI325X offrono le capacità di calcolo richieste dai nostri clienti per i loro carichi di lavoro AI più esigenti nei data center”, ha dichiarato John Morris, vicepresidente corporate, Enterprise and HPC Business Group di AMD. “Le nostre tecnologie di calcolo altamente performanti ci hanno permesso di costruire un portafoglio aziendale avanzato e diversificato, che risponde alle esigenze in rapida evoluzione dei nostri clienti e dei data center moderni.”

Server AI di ASUS: ESC A8A-E12U ed ESC8000A-E13P

I modelli ASUS ESC A8A-E12U ed ESC8000A-E13P sono server a otto GPU progettati specificamente per offrire calcolo parallelo e networking flessibile. L’ESC A8A-E12U presenta un fattore di forma 7U, due processori AMD EPYC della serie 9005, supporta gli acceleratori AMD Instinct MI325X e include un’interconnessione diretta GPU-to-GPU che offre fino a 6 TB/s di larghezza di banda, garantendo un’efficace scalabilità per modelli AI di grandi dimensioni e carichi di lavoro HPC.

Il server ESC8000A-E13P, con i suoi potenti processori AMD EPYC, ampia memoria e piena conformità all’architettura NVIDIA MGX, rappresenta un’opportunità interessante per migliorare in modo significativo il supporto per NVIDIA OVE e NIM. Grazie alle sue capacità, gli utenti possono creare istanze dedicate, accelerare simulazioni e addestramenti, abilitare collaborazioni in tempo reale e garantire che l’infrastruttura si espanda senza problemi, per soddisfare le crescenti esigenze dei progetti OVE e NIM, favorendo ulteriore innovazione e adozione.

Server scalabili multi-nodo: RS520QA-E13

L’ASUS RS520QA-E13 è un server potente, pensato per l’automazione della progettazione elettronica e le applicazioni di cloud computing. Dotato di processori avanzati AMD EPYC della serie 9005, si distingue per l’ottima espandibilità della memoria, supportando configurazioni di 12+8 DIMM per nodo. Questo consente velocità fulminee di 6.000 MTS per 1DPC e 4.400 MTS per 2DPC.

Il suo design innovativo con accesso frontale offre flessibilità, mentre la maniglia ergonomica e il supporto senza attrezzi facilitano la manutenzione. Progettato per offrire prestazioni termiche superiori, l’RS520QA-E13 può supportare processori fino a 400W utilizzando soluzioni di raffreddamento ad aria efficienti, il che lo rende una scelta ideale per carichi di lavoro impegnativi.

Server polivalenti: RS700A-E13, RS720A-E13, RS521A-E12 e RS501A-E12

Gli ASUS RS720A-E13 e RS700A-E13, alimentati da processori AMD EPYC della serie 9005 configurabili fino a 192 core, supportano fino a 24 DIMM e hanno un TDP massimo della CPU fino a 500W. Il modello RS720A-E13 presenta un design ottimizzato per GPU ed ospita fino a 24 unità PCIe 5.0 NVMe all-flash e tre GPU dual-slot per gestire agevolmente i carichi di lavoro AI e HPC, garantendo un’elaborazione efficiente dei dati in tempo reale attraverso modelli addestrati e previsioni accurate. L’RS700A-E13 supporta fino a 12 unità NVMe all-flash per una maggiore larghezza di banda, offrendo prestazioni ed efficienza elevate in una vasta gamma di carichi di lavoro.

I server ASUS RS521A-E12 e RS501A-E12 sono progettati per ottimizzare l’efficienza dell’uso dell’energia (PUE) e il costo totale di proprietà (TCO) per tutti quei data center con carichi di lavoro versatili. Questi server presentano un design scalabile per soddisfare le crescenti esigenze dei moderni data center. Alimentati dai processori AMD EPYC della serie 9005, sono ideali ed affidabili per la gestione delle operazioni aziendali quotidiane, offrendo una capacità di espansione della memoria di sistema di livello elevato e molteplici opzioni di storage per garantire un’accelerazione ottimizzata per carichi di lavoro in ambienti cloud, data center on-premise e cloud ibrido.

Per potenziare i carichi di lavoro legati all’AI generativa ed ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ASUS offre una gamma di soluzioni server con processori AMD EPYC di 5a generazione in grado di adattarsi a diversi carichi di lavoro AI. che si tratti di calcolo finanziario, machine learning, storage computazionale oppure di analisi e ricerca dei dati, con prestazioni d’eccellenza.