Nuovi AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario, per le WLAN aziendali

In occasione dell’evento Huawei Connect 2023 tenutosi a Parigi, Huawei ha lanciato la sua soluzione WLAN All-Scenario, che promuove costantemente l’applicazione della tecnologia standard Wi-Fi 7 sul mercato e migliora di continuo l’esperienza di rete dei clienti nei settori dell’istruzione, della sanità, della vendita al dettaglio e della produzione.

Yang Chaobin, membro del consiglio di amministrazione di Huawei e presidente di ICT Products and Solutions, ha dichiarato: ”I primi AP Wi-Fi 7 del settore supportano 120 canali simultanei di video ad alta definizione e forniscono una larghezza di banda continua di 10 Gbps’‘.

Gli AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario – sottolinea l’azienda – si distinguono per l’elevata velocità del terminale singolo e la capacità di trasmissione dell’AP. Inoltre, gli AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 si avvalgono di molte tecnologie innovative, come l’antenna intelligente con zoom dinamico, il coordinamento multi-AP Coordinated Spatial Reuse (CoSR) e il roaming AI, per offrire una larghezza di banda wireless fino a 10 Gbps e consentire una pianificazione multimediale intelligente.

In questo modo, un singolo AP AirEngine Wi-Fi 7 supporta fino a 120 utenti contemporanei ad alta densità nelle postazioni di lavoro, senza limitazioni di velocità o contese sulla larghezza di banda da parte dei servizi di download. Tutte queste caratteristiche rendono Huawei AirEngine Wi-Fi 7 la scelta ideale per gli uffici ad alta occupazione, sostiene l’azienda.

Huawei vanta una solida esperienza nel campo del Wi-Fi aziendale ed è uno dei principali contribuenti del Wi-Fi 4 e del Wi-Fi 7. Sui mercati aziendali europei, i prodotti Huawei AirEngine sono ampiamente utilizzati dall’istruzione, la sanità, la vendita al dettaglio, la produzione e in altri settori. Huawei si è sempre concentrata sull’esperienza, i requisiti e i punti problematici dei clienti per costruire reti Wi-Fi di alta qualità per le aziende, e ha accumulato riconoscimenti.

Recentemente, Huawei ha vinto il premio “Best Enterprise Wi-Fi Network 2023” ai Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023 per la sua soluzione di rete AirEngine Wi-Fi 7 di alta qualità collaudata sul campo. Si tratta del primo riconoscimento per il Wi-Fi 7, che riflette l’importanza che gli AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 hanno assunto per gli utenti aziendali a livello mondiale.

Il 2023 è il primo anno in cui si assiste all’uso commerciale degli AP Wi-Fi 7, segnando la prima volta in cui questo ultimo standard Wi-Fi ha iniziato a essere davvero utile per le persone sia nel lavoro che nella vita quotidiana, mette in evidenza Huawei. Questo riconoscimento indica l’ampia stima per le idee innovative, le applicazioni collaudate sul campo e la leadership dei prodotti della serie AirEngine Wi-Fi di Huawei.

Inoltre, seguendo la tendenza all’evoluzione del Wi-Fi, Huawei ha già preparato la prossima tendenza: evoluzione del campus Multi-GE.

Dato che il Wi-Fi 7 offre una maggiore larghezza di banda, le reti dei campus devono potersi permettere questo traffico, motivo per cui è prevista un’evoluzione multi-Ge del campus. Con la transizione dagli switch di accesso 1Ge all’accesso 2,5Ge, questa scelta è dettata da due ragioni principali, afferma Huawei: Il 2,5Ge è in grado di gestire il traffico Wi-Fi 7 e di supportare tutti i tipi di dispositivi che utilizzano 2,5Ge, 1Ge, 100Mb e 10Mb. Inoltre, ciò consente ai clienti di mantenere il cablaggio attuale, qualora non sia possibile sostituirlo immediatamente, offrendo una transizione più agevole al Wi-Fi 7.

In prospettiva, Huawei continuerà a immergersi nelle reti Wi-Fi aziendali e a collaborare con le imprese globali per esplorare casi d’uso del Wi-Fi più innovativi nei luoghi di lavoro aziendali, nella produzione e nella manifattura, nell’istruzione, nella sanità e in altri settori. L’azienda sfrutterà ulteriormente l’enorme potenziale delle reti Wi-Fi e di altre innovazioni per guidare la trasformazione digitale delle industrie.