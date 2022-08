Ntt presenta Edge-as-a-Service per accelerare l’automazione

Ntt Ltd. ha annunciato oggi Edge-as-a-Service, una piattaforma gestita di edge compute che fornisce alle aziende la capacità di implementare velocemente, gestire e monitorare le applicazioni più vicine all’edge.

Ntt e Vmware, in collaborazione con Intel stanno collaborando per innovare le soluzioni e i servizi edge-focused. Ntt utilizza Edge Compute Stack di VMware per arricchire la sua nuova offerta Edge-as-a-Service, mentre VMware sta adottando le tecnologie Private 5G di Ntt come parte della propria soluzione edge. Le aziende commercializzeranno congiuntamente l’offerta attraverso attività di innovazione, vendita e sviluppo commerciale coordinate.

L’offerta Edge-as-a-Service di Ntt è una soluzione integrata disponibile a livello globale che accelera l’automazione dei processi di business e offre una latenza prossima allo zero per le applicazioni aziendali sull’edge della rete, ottimizzando i costi e migliorando l’esperienza degli utenti finali, in un ambiente sicuro.

Edge-as-a-Service di Ntt, potenziata da Edge Compute Stack di VMware, include la connettività Private 5G e verrà fornita in tutto il mondo da Ntt con la tecnologia di rete ed edge di Intel.

“La combinazione di Edge e Private 5G rappresenta una svolta per i nostri clienti e per l’intero settore, disponibile oggi stesso,” ha dichiarato Shahid Ahmed, Group EVP, New Ventures and Innovation CEO, di Ntt. “Il connubio tra l’Edge Compute Stack di VMware e il Private 5G di Ntt offre una soluzione unica che porterà a risultati importanti per le aziende che desiderano ottimizzare le prestazioni e l’efficienza dei costi delle applicazioni critiche nell’edge di rete. Latenza minima, massima potenza di elaborazione e copertura globale sono esattamente ciò di cui le imprese hanno bisogno oggi per accelerare i propri percorsi di trasformazione digitale.”

Con l’aumento del ricorso alla robotica nelle fabbriche, dei veicoli a guida autonoma e il passaggio dei produttori a modelli omnichannel, è sempre più importante disporre di potenza per le elaborazioni distribuite e di data storage con tempi di risposta quasi immediati. Lo sviluppo sicuro di applicazioni, l’automazione della gestione delle risorse e le capacità di elaborazione in tempo reale di Vmware combinati con le piattaforme multi-cloud ed edge di Ntt danno vita a un servizio gestito Edge+Private 5G completamente integrato. L’innovativa offerta di VMware e Ntt risiede più vicino al luogo in cui i dati vengono generati o raccolti, consentendo alle aziende di accedere e gestire le informazioni in modo istantaneo.

Questa soluzione che sfrutta la connettività multi-cloud e multi-tenant, combinata con le capacità di Ntt nella segmentazione di rete e la sua esperienza nel passaggio dal 5G privato a quello pubblico, offre vantaggi fondamentali per molteplici settori, tra cui il manufacturing, il retail, la logistica e dell’intrattenimento.

“Le organizzazioni sono sempre più distribuite – dall’architettura digitale su cui si basano alla forza lavoro. Questo ha determinato un cambiamento radicale in tutti i settori, modificando il luogo in cui i dati vengono raccolti, distribuiti e usufruiti,” ha commentato Sanjay Uppal, senior vice president and general manager, service provider, and edge business unit, di VMware. “Portare l’Edge Compute Stack di VMware nell’Edge-as-a-Service di Ntt consentirà ai nostri clienti comuni di creare, operare, gestire, connettere e proteggere meglio le applicazioni edge native nel Near e Far Edge, sfruttando al contempo infrastrutture e attività coerenti con la potenza dell’edge computing.”

La piattaforma Edge-as-a-Service di Ntt è stata sviluppata per aiutare a proteggere, ottimizzare e semplificare i percorsi di trasformazione digitale delle aziende. Edge-as-a-Service è parte del portfolio di Managed Service di Ntt, che comprende Network-as-a-Service e Multi-Cloud-as-a-Service, progettati per consentire alle organizzazioni di focalizzarsi sul proprio core business.