Nokia aggiorna le unità radio 4G: miliardi risparmiati verso il 5G

Nokia ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento basato su software che consentirà alle sue radio 4G/LTE di essere migrati senza soluzione di continuità al 5G/NR.

Queste caratteristiche avranno un valore elevato per i clienti Nokia in quanto forniscono supporto immediato per circa un milione di radio, raggiungendo 3,1 milioni entro la fine dell’anno e oltre 5 milioni nel 2021.

Aggiornando gli elementi radio esistenti tramite software, Nokia sta contribuendo a semplificare il processo di refarming dello spettro 4G/LTE in 5G/NR. La modifica supporterà anche i clienti esistenti e la base installata offrendo un percorso di aggiornamento senza soluzione di continuità ed economico al 5G/NR.

La maggior parte delle distribuzioni 5G/NR fino ad oggi sono state eseguite con la distribuzione di MWave e TDD cmWave TDD, ma la prossima grande ondata di implementazioni 5G/NR sarà consegnata facendo il refarming delle bande FDD esistenti in 5G/NR. Lo spettro TDD beneficia di una copertura e di una capacità ampliate se combinato con l’infrastruttura di rete FDD e le bande di spettro già implementate tramite l’aggregazione TDD/FDD Carrier.

La possibilità di aggiornare le radio 4G/LTE tramite software faciliterà significativamente la distribuzione di 5G/NR FDD, evitando costose e impegnative attività fisiche ad ogni sito. Nokia ha una base di 359 clienti 4G / LTE con unità FDD RF distribuite, la maggior parte dei quali sono in grado di essere aggiornate.

Ciò fornirà agli operatori un modo nuovo e più agevole per costruire una copertura 5G/NR nelle bande inferiori attraverso il refarming dello spettro.

Nokia ha anche Dynamic Spectrum Sharing (DSS) già in reti live che coprono 2G/GSM-3G/WCDMA-4G/LTE e DSS recentemente introdotto per 4G / LTE-5G /NR. Questa funzionalità completa una soluzione DSS, che copre tutte le tecnologie di accesso e rende il refarming a radiofrequenza a 5G/NR un processo semplice ed efficiente.

In un caso tipico DSS sarà introdotto a una o poche bande 4G/LTE che vengono poi combinati con l’aggregazione del vettore tra altre bande che eseguono puro 4G/LTE o 5G / NR.

Nokia stima che questa soluzione farà risparmiare all’industria delle telecomunicazioni potenzialmente decine di miliardi di euro in ingegneria del sito e rivisitazione dei costi poiché i fornitori di servizi di comunicazione sono in grado di aggiornare le loro reti a 5G/NR su FDD con il software.