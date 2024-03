Nokia: nuovo modem fibra 25G PON per la banda larga multi-gigabit

Nokia ha annunciato il lancio di un nuovo modem simmetrico in fibra 25G PON. Questa soluzione compatta, che contribuisce ad accelerare ulteriormente le implementazioni 25G PON, può essere facilmente installata su una parete, all’interno di un edificio o in un recinto esterno per fornire immediatamente velocità Internet 20 volte superiori alle attuali soluzioni gigabit. Una volta installata, gli operatori possono sfruttare la rete in fibra esistente per offrire nuovi servizi premium residenziali, aziendali o “anyhaul” che sbloccano ulteriori flussi di entrate.

La domanda di accesso a banda larga ad alta velocità sta accelerando – sottolinea Nokia – e gli utenti finali sono sempre più alla ricerca di servizi multi-gigabit di qualità per alimentare le loro case e le loro aziende. Dal Metaverso e dal cloud gaming alla sicurezza informatica e alle applicazioni dell’Industria 4.0, gli utenti vogliono servizi multi-gigabit in grado di soddisfare le loro esigenze di banda larga in continua evoluzione.

Il nuovo modem in fibra 25G PON di Nokia consente agli operatori di creare una rete pronta per il futuro, in grado di soddisfare immediatamente la crescente domanda di maggiore capacità e servizi a banda larga avanzati. La nuova soluzione 25G PON consente agli operatori di aggiornare rapidamente la rete GPON o XGS PON esistente per fornire velocità reali di 10Gbs e oltre con una facilità senza precedenti. Per le imprese, questo può contribuire a migliorare significativamente la produttività aziendale e a potenziare la connettività al cloud o alle applicazioni a valore aggiunto situate nei data center. Per i consumatori e i power user, la soluzione offre l’accesso immediato alla capacità aggiuntiva necessaria per supportare applicazioni ad alta intensità di banda come l’intelligenza artificiale, il gaming o la sicurezza.

Geert Heyninck, General Manager of Broadband Networks di Nokia, ha dichiarato: “L’ecosistema 25G PON sta crescendo e con esso la tecnologia che continua a portare vantaggi di business concreti ai clienti. Il mercato per il 25G PON è qui e con il nuovo modem in fibra, abbiamo una soluzione 25G molto efficiente che può supportare tutti i tipi di servizi e applicazioni nell’era della fibra per tutto. Il 25G PON continua ad essere il modo più semplice, economico ed efficiente per i fornitori di servizi di aggiornare e massimizzare l’uso della rete in fibra esistente per fornire accesso a banda larga ultraveloce“.

Jeff Heynen, Vice President, Broadband Access and Home Networking del Dell’Oro Group, ha dichiarato: “Le implementazioni di 25G PON e il 25GS-PON MSA (Multi-Source Agreement) Group sono cresciuti sostanzialmente nell’ultimo anno. Uno dei fattori trainanti del crescente interesse per il 25GS-PON è la sua capacità di coesistere con il GPON e l’XGS-PON senza dover implementare fibra di alimentazione aggiuntiva, splitter o altri elementi ODN. Nell’ultimo anno abbiamo visto grandi operatori come Google indicare l’intenzione di rendere disponibile il servizio 25G PON ai propri clienti, mentre l’MSA continua ad espandersi, comprendendo una gamma diversificata di fornitori di servizi, di apparecchiature e di componenti“.

Il nuovo modem completa il crescente portafoglio 25G PON di Nokia, che comprende le piattaforme di accesso in fibra (OLT) Lightspan FX, DF e MF e il primo nodo di accesso in fibra sigillato 25G PON del settore, progettato per gli operatori via cavo.

Maggiori informazioni sulle soluzioni 25G PON di Nokia sono disponibili sul sito dell’azienda.