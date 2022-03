Niantic acquisisce 8th Wall, piattaforma di sviluppo WebAR

Niantic, la società di sviluppo software che ha realizzato le gaming-app basate sulla tecnologia AR Pokémon GO e Pikmin Bloom, annuncia l’acquisizione di 8th Wall, piattaforma di sviluppo WebAR.

8th Wall è pioniera nella realtà aumentata basata sul web (WebAR), dotando gli sviluppatori, le aziende e le agenzie di un set completo di strumenti per creare esperienze AR coinvolgenti e interattive che siano facilmente accessibili e funzionino su dispositivi mobili – senza che sia richiesta nessuna app.

Unendo le forze con Niantic, 8th Wall consentirà a sempre più sviluppatori, che già utilizzano Lightship, di realizzare i propri progetti per l’AR nel real-world metaverse.

Fin dall’inizio, Niantic si è posta come obiettivo di costruire una tecnologia AR che permetta alle persone di connettersi con gli altri, scoprire nuovi luoghi e giocare con gli amici nel mondo reale. Per far sì che questo accada, sta lavorando per unire mondo fisico e digitale attraverso la costruzione della mappa 3D più precisa al mondo. Con la piattaforma Lightship, lanciata a livello globale nel novembre dello scorso anno, Niantic è in grado di offrire a tutti gli sviluppatori la più grande “tela” immersiva del mondo, dove dare vita alle proprie creazioni su larga scala. 8th Wall è ad oggi la più grande acquisizione da parte di Niantic, che amplia notevolmente l’offerta di Lightship: con questa nuova collaborazione la software house californiana ha infatti intenzione di espandere ulteriormente gli strumenti a disposizione sulla piattaforma per sviluppatori, grazie alla comprovata tecnologia WebAR.

Dal 2018, la piattaforma di sviluppo WebAR di 8th Wall è stata utilizzata dagli sviluppatori per creare oltre 50.000 esperienze, tra cui migliaia per marchi di alto livello. 8th Wall supporta miliardi di dispositivi a livello globale, tra cui 5 miliardi di smartphone iOS e Android, nonché computer e cuffie AR/VR.

La piattaforma 8th Wall è stata utilizzata da agenzie e studi creativi per creare attivazioni AR per marchi ben noti di aziende attraverso le verticali del settore, tra cui Pepsi, Microsoft, Nike, Porsche, Netflix, Heineken, LEGO, General Mills, Dior, Universal Pictures, Westfield, Verizon e altri. Molte di queste esperienze sono presenti nell’8th Wall Discovery Hub.