Niantic fonde il metaverso con il mondo reale direttamente nel browser

Niantic – società di sviluppo software che ha realizzato le gaming-app basate sulla tecnologia AR Pokémon GO e Pikmin Bloom – ha annunciato il lancio di Lightship VPS for Web, una soluzione che rende il web un ambiente ancora più strategico e funzionale per lo sviluppo della realtà aumentata, portando il suo sistema di posizionamento visivo (VPS) sulla piattaforma 8th Wall.

Questa tecnologia basata su browser, che l’azienda definisce prima nel suo genere, collega il mondo reale con quello digitale connettendo i contenuti WebAR ai luoghi e consentendo agli oggetti virtuali di interagire con lo spazio in cui si trovano.

In questo modo l’esperienza della realtà aumentata risulta più personale, più significativa e più reale e offre agli utenti nuovi motivi per esplorare il mondo che li circonda.

Lightship VPS for Web trasforma i luoghi di tutti i giorni in destinazioni che offrono esperienze tutte nuove. La tecnologia dà un nuovo significato ai luoghi sbloccando il gemello digitale che può essere aumentato per creare una quantità infinita di esperienze.

In questo modo il traffico viene indirizzato verso un luogo specifico, come una statua in un parco o una vetrina in una città, per intrattenere e coinvolgere gli utenti in modi nuovi che si traducono in un’esperienza del tutto reale.

Utilizzando la piattaforma 8th Wall, sviluppatori, agenzie e marchi possono creare esperienze WebAR che possono essere utilizzate solo in un luogo, rafforzando la necessità di trovarsi in un determinato posto, o esperienze AR che possono essere utilizzate in qualsiasi numero di luoghi attivati da VPS sulla mappa AR di Niantic, aumentando la portata di questi contenuti.

È inoltre possibile creare esperienze multi-sede, come cacce al tesoro in AR e giochi geo-AR, combinando diverse esperienze attivate da VPS in un unico progetto.

“In Niantic crediamo che il Real-World Metaverse debba far sì che le persone esplorino e si connettano al mondo che le circonda. Portare Lightship VPS sul Web è un passo in avanti fondamentale per lo sviluppo della Realtà Aumentata, perché consente agli sviluppatori di integrare in maniera realistica i contenuti digitali con il mondo reale con precisione e persistenza.

Le prime demo dei nostri partner di tutto il mondo sono entusiasmanti e siamo sicuri che questo sarà solo l’inizio. Non vediamo l’ora di vedere quali esperienze AR basate sulla localizzazione creerà la nostra community di sviluppatori con questo nuovo servizio”, ha commentato John Hanke, CEO di Niantic.

Oggi gli sviluppatori vogliono creare esperienze AR sempre più immersive e integrate con il mondo reale. Per farlo, devono prima capire esattamente dove sono localizzati i propri utenti e cosa stanno guardando.

Lightship VPS utilizza la mappa AR di Niantic del mondo per integrare i contenuti AR con una precisione millimetrica in tutto il mondo. Portando questo potente sistema sulla piattaforma 8th Wall, gli sviluppatori possono ora creare esperienze AR abilitate a VPS con un’accuratezza e una precisione senza precedenti, che funzionano direttamente all’interno del browser mobile, senza dover scaricare alcuna applicazione.

Oltre a consentire esperienze AR di livello superiore basate sulla localizzazione, Lightship VPS for Web offre per la prima volta agli sviluppatori WebAR l’accesso alla mesh 3D di un luogo da utilizzare in una scena in realtà aumentata.

Questa funzionalità rivoluzionaria consente agli sviluppatori di creare esperienze WebAR che sfruttano il sistema di rilevamento degli ostacoli e leggi fisiche e aggiunge un maggiore livello di interattività tra gli oggetti virtuali e il mondo reale.

Il risultato è un’esperienza AR immersiva e realistica nel browser, accessibile su qualsiasi smartphone iOS o Android, anche su dispositivi non abilitati a LiDAR.

Tom Emrich, Director of Product Management, 8th Wall di Niantic, ha commentato: “Oggi raggiungiamo un importante traguardo per il web e la realtà aumentata.

Lightship VPS rappresenta un valore aggiunto per i developer perché dà loro un nuovo strumento per creare esperienze WebAR che riconoscono non solo dove si trovano i propri utenti nel mondo, ma danno loro accesso a informazioni rilevanti per integrare meglio il contenuto virtuale con il luogo in cui viene vissuto. Questa novità per il browser, introdotta dalla piattaforma 8th Wall di Niantic, fa sentire il WebAR più vicino e reale, oltre che ancora più personale e connesso al mondo esterno”.

Gli sviluppatori possono aggiungere luoghi attivati con il VPS (Visual Posititionig Scanning) alla mappa AR di Niantic o utilizzare immediatamente gli oltre 100.000 luoghi attivati da sistema di posizionamento visivo disponibili con il lancio, per creare le proprie esperienze WebAR basate sulla localizzazione.

I luoghi attivati con VPS non sono solo paesaggi stradali o punti di riferimento pubblici, ma piuttosto un insieme di luoghi accessibili al pubblico che includono parchi, sentieri, attività commerciali locali e altro ancora.

Costruita insieme, come una comunità, la mappa AR di Niantic è alimentata da scansioni di luoghi del mondo reale effettuate da sviluppatori, addetti e dagli stessi giocatori. La community ha infatti contribuito con milioni di luoghi, foto, scansioni e dati essenziali che rendono possibile la localizzazione con Lightship VPS. Questo livello di dettaglio assicura che gli utenti possano localizzare con sicurezza una località attivata con VPS, in varie ore del giorno e stagioni dell’anno.

Gli sviluppatori possono trovare, creare e sviluppare con le località attivate da VPS, compresa la creazione e la simulazione dell’esperienza AR da remoto, all’interno del browser geospaziale della piattaforma 8th Wall.

Lightship VPS for Web è ora disponibile per tutti gli sviluppatori di 8th Wall. Gli sviluppatori possono iniziare a creare con Lightship VPS for Web accedendo al loro spazio di lavoro su 8th Wall o iscrivendosi a una prova gratuita di 14 giorni.

Per saperne di più e scoprire alcune delle prime esperienze Lightship VPS for Web create dagli sviluppatori di 8th Wall per le sedi attivate con VPS a Tokyo, Parigi, Londra, Vienna, Sydney, New York, Los Angeles è possibile visitare la pagina ufficiale.

