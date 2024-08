Nfon entra nel mondo dell’AI con l’acquisizione di botario

NFON, fornitore tra i leader in Europa di soluzioni integrate di comunicazione aziendale in cloud, continua a portare avanti la sua strategia di trasformazione. In un contesto di mercato in rapida evoluzione, dominato dalla disruption dell’intelligenza artificiale (AI), NFON ha acquisito botario GmbH, un’azienda tecnologica innovativa con sede a Brema, specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni AI avanzate per la comunicazione aziendale.

Questa acquisizione – sottolinea l’azienda – rafforza le competenze di NFON ed espande il suo portafoglio di soluzioni per includere l’applicazione dell’intelligenza artificiale per le moderne soluzioni di comunicazione aziendale. Allo stesso tempo, le sinergie forniscono un ulteriore impulso alla traiettoria di crescita redditizia che l’azienda tedesca ha intrapreso.

Patrik Heider, Chief Executive Officer di NFON AG, ha dichiarato: “botario è un’azienda redditizia e in rapida crescita. L’acquisizione segna il nostro ingresso nel mondo dell’AI. Per NFON si aprono numerose opportunità interessanti per accelerare la nostra crescita e continuare a incrementare la nostra redditività. Per NFON, questo è il segnale per iniziare a sviluppare ulteriormente la comunicazione aziendale supportata dall’AI e per spingere ancora una volta sulla strada della digitalizzazione!“.

Con una forte attenzione all’elaborazione vocale e all’automazione efficiente, botario offre soluzioni AI personalizzate che aiutano le imprese a ottimizzare i processi aziendali e ad automatizzare i flussi di comunicazione. botario dispone di un team altamente qualificato e la piattaforma si è già affermata in settori quali le assicurazioni, le telecomunicazioni e l’energia.

Andreas Wesselmann, Chief Technology Officer di NFON AG, ha commentato: “Con l’acquisizione di botario, stiamo ampliando in modo significativo le nostre competenze in materia di AI, aumentando al contempo la nostra forza innovativa. Il nostro portafoglio di soluzioni aumenterà in modo significativo, consentendoci di fornire ai nostri clienti un approccio olistico alle soluzioni innovative per una comunicazione aziendale moderna ed efficiente. Non vedo l’ora di lavorare insieme al team di botario!“.

Aljoscha Niazi-Shahabi, Managing Director di botario GmbH, aggiunge: “L’acquisizione ci consentirà di integrare le nostre soluzioni AI in modo più verticale e di metterle a disposizione di un gruppo di clienti significativamente più ampio in modo redditizio. I nostri clienti esistenti possono aspettarsi uno sviluppo ancora più rapido della piattaforma botario e una gamma più ampia di servizi. Con NFON al nostro fianco, possiamo accelerare la nostra crescita. Anche l’ulteriore collaborazione con il precedente proprietario JUST ADD AI GmbH avrà un impatto positivo su questo aspetto.”

L’acquisizione – sottolinea NFON – offre numerose opportunità di cross-selling da entrambe le parti, apre ulteriori fonti di revenuerivolgendosi a nuovi settori e segmenti di mercato e consente al cliente di entrare nel segmento CRM. Anche per i clienti esistenti si aprono nuove prospettive di crescita. Questo mette in evidenza le competenze di NFON nel campo dell’AI e consentirà all’azienda tedesca di ampliare il suo portafoglio di prodotti esistenti includendo funzioni di AI come i voice bot, la trascrizione, la sintesi e la live chat.

Il valore aggiunto che ne deriva per i partner e i clienti è particolarmente significativo, in quanto non solo fornisce l’accesso a tecnologie innovative, ma ottimizza anche i processi aziendali e aumenta l’efficienza, mette in evidenza NFON, che conclude: questo porta a una posizione di mercato più forte e a una maggiore competitività.