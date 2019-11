La notizia è sicuramente destinata a destare un certo scalpore. Dall'1 dicembre su alcuni smart TV Samsung non potrà più essere usata l'app di Netflix. Si tratta dei modelli più vecchi i quali, precisa l'azienda, non sono più tecnologicamente adatti a riprodurre correttamente l'ultima versione dell'applicazione. In particolare, non riusciranno più a mostrare in modo corretto la nuova interfaccia, che sarà arricchita di una serie di novità.

Samsung precisa che comunque che, dall'1 dicembre, su tali TV Netflix potrà essere visto avvalendosi di dispositivi esterni in grado di collegarsi al televisore. Chi dispone di un TV Samsung un po' datato e desidera sapere se rientra tra quelli che da dicembre perderanno la capacità di vedere il servizio di video on demand, può verificare la cosa sul sito http://netflix.com/compatibledevices.

Da rimarcare che con la sua notizia la società coreana avvisa implicitamente che entro la fine del corrente mese di novembre ci sarà un importante aggiornamento dell'app di Netflix che porterà, tra l'altro, a un sostanziale rinnovo dell'interfaccia.