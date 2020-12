Netflix disponibile sui dispositivi Amazon Echo Show

Amazon arricchisce la sua offerta di intrattenimento sui dispositivi Echo Show introducendo Netflix.

Rispetto all’anno scorso in questo periodo, fa sapere Amazon in una nota, si stanno guardando più del doppio dei contenuti video disponibili sulle piattaforme streaming come Prime Video sui dispositivi Echo Show.

Da oggi gli utenti potranno accedere al catalogo completo di Netflix usando solo la voce.

Potranno cercare, navigare e guardare film o serie TV rivolgendosi ad Alexa, dicendo, per esempio, “Alexa, apri Netflix”, “Alexa, mostrami commedie su Netflix”, “Alexa, guarda The Crown su Netflix”, Alexa, mostrami film comici”, “Alexa, cerca film d’azione”.

Oltre ad aggiungere più contenuti tra cui scegliere, l’obiettivo di Amazon è anche quello di rendere più semplice la ricerca e la scelta dei film e delle serie da guardare.

Di recente Amazon ha introdotto una nuova home page video per fornire consigli personalizzati su cosa guardare: basterà dire “Alexa, apri la video home”.

Le nuove pagine con i dettagli dei video offrono anche ulteriori informazioni sulla serie o su film selezionati.