Netcomm Forum 2024: oltre 30.000 accessi per l’evento del digital retail

Registrata la piena capienza con oltre 30.000 accessi al Netcomm Forum, l’evento di riferimento per il digital retail in Italia, promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale in Italia.

L’appuntamento, alla sua diciannovesima edizione, si è concluso ieri, giovedì 9 maggio, dopo due giorni di ricchi di incontri, dibattiti e contenuti con più di 350 relatori, oltre 300 aziende sponsor ed espositrici, 3 conferenze plenarie e oltre 200 sessioni tra conferenze, workshop e tavole rotonde.

Questi i numeri specchio del successo dell’evento, che, come confermato dal titolo, “THE INTELLIGENCE COMMERCE. Composable & Fluid, la continua ri-configurazione del retail e delle filiere” è stato un’occasione per esplorare le innovazioni, i trend dell’e-commerce e le tecnologie che stanno ridisegnando il customer journey e la comunicazione nei settori del commercio digitale.

Con l’edizione 2024 Netcomm Forum ha rafforzato il suo ruolo di aggregatore per imprese internazionali, specialisti del settore e imprenditori, con un’offerta espositiva di tech company provenienti da tutto il mondo. Speech e incontri si sono focalizzati sui temi dell’internazionalizzazione e dell’innovazione, dell’AI e delle tecnologie avanzate come l’Automation, la Blockchain, il Social Commerce e l’Extended Reality a beneficio delle aziende e dei loro processi per la costruzione di un’attività di successo.

“Il settore dell’eCommerce è sempre più determinante per la crescita economica del nostro Paese: lo dimostrano i numeri raggiunti con questa edizione di Netcomm Forum, che simboleggiano il crescente interesse nei confronti del mondo del digitale e dell’innovazione. Netcomm Forum si conferma uno spazio per la condivisione di intuizioni e stimoli, nonché un’importante piazza per la costruzione e il consolidamento di importanti legami imprenditoriali”, ha commentato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.

“Le ricerche presentate durante la due giorni costituiscono un ricco database di informazioni a beneficio di aziende e imprenditori, che consentiranno loro di sviluppare riflessioni e strategie per la crescita del proprio business flessibile, scalabile e innovativo. Ringrazio i partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento e invito tutti a partecipare alla prossima edizione: appuntamento al 15 e 16 di aprile 2025”.

Tra le ricerche presentate durante l’evento, la seconda edizione del “Delivery Index” di Netcomm, in collaborazione con Poste Italiane; le ultime rilevazioni dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, l’Osservatorio Netcomm in collaborazione con Cribis e la nuova edizione di Netcomm NetRetail, realizzata in collaborazione con BRT, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, EDI Confcommercio, FiloBlu, Magnews, Oney e Banca Sella.

Tra i prossimi appuntamenti, Netcomm Award, il premio dedicato alle eccellenze dell’eCommerce in Italia, che valorizza le aziende e le nuove idee imprenditoriali italiane e internazionali. Giunto alla sua tredicesima edizione, rappresenta un appuntamento di riferimento per tutte quelle realtà che operano nel settore del commercio digitale, sia nel B2B che B2C. L’iniziativa si concluderà a ottobre 2024 con la Cerimonia di Premiazione, che vedrà la partecipazione di tutti i candidati e gli sponsor dell’evento.

Gli eventi e i gruppi di lavoro di Netcomm proseguiranno per tutto l’anno, così come gli studi e le ricerche sul mercato digitale per continuare nel percorso di affiancamento delle imprese italiane, approfondendo i trend e i comportamenti dei consumatori digitali, oltre che le aree di business centrali al processo di evoluzione digitale: dal marketing alla logistica, dai pagamenti al nuovo contesto regolamentare.