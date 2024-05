Extera e SheTech insieme per l’empowerment delle donne nel mondo digital e tech

In un panorama lavorativo in cui l’empowerment femminile diventa sempre più cruciale e in un mondo nel quale si stima che ci vorranno circa 131 anni per colmare pienamente il gender gap (Fonte: World Economic Forum. “Global Gender Gap Report 2023”), Extera, digital agency, e SheTech, associazione che lavora per portare la parità di genere nel settore tecnologico, uniscono le forze per sostenere e amplificare la presenza delle donne nel mondo digital e tech.

Le donne, parte integrante e vitale del team di Extera, con la loro attività quotidiana non solo sostengono la crescita dei clienti, ma contribuiscono anche ad una narrazione diversa, più inclusiva, di cosa sia oggi e possa essere ancor più un domani lavorare nel mondo Digital & Tech. Extera si impegna attivamente per una rappresentazione femminile efficace e proattiva, con particolare riferimento alle discipline STEM, nelle quali il gender gap è ancora troppo profondo sia nei percorsi di istruzione che nel lavoro.

Da questo terreno di valori e obiettivi condivisi nasce la collaborazione tra Extera e SheTech, con una visione comune: plasmare un futuro digitale che sia equo, etico e inclusivo ed essere promotori del cambiamento offrendo opportunità reali per supportare le donne.

“Il fatto che ci siano donne in posizioni di responsabilità e attive in ambito tech è un dato di fatto ma altrettanto lo è che siano ancora troppo poche. Serve una nuova cultura, che si crea anche attraverso la formazione e attraverso modelli concreti di altre donne che hanno fatto il loro percorso in questi ambiti. La nostra alleanza con SheTech non è solo una partnership, ma un riconoscimento del fatto che l’innovazione trae forza dalla diversità, come la nostra azienda testimonia quotidianamente“, afferma Vanessa Niemants, Marketing Manager di Extera.

Nel primo periodo di collaborazione, le donne del team di Extera hanno avuto l’opportunità di diventare membri attivi della community di SheTech, che offre accesso a risorse, formazione e network che si estendono ben al di là del luogo di lavoro. L’obiettivo condiviso da Extera e SheTech va infatti oltre i confini dell’azienda, aspirando a coinvolgere anche la comunità locale e creare un impatto tangibile e duraturo nel panorama tecnologico e digitale del territorio romagnolo, con eventi dedicati. Il primo appuntamento sarà una SheTech Breakfast che si terrà a San Marino il 26 ottobre: un’occasione unica di networking con una sessione di role modelling nella quale due manager con una carriera avviata presenteranno le loro esperienze tra percorso personale e vita in azienda.

“L’empowerment delle donne nel digitale trascende la parità di genere; mira a rivitalizzare l’intero panorama tecnologico con nuove prospettive e modelli di riferimento. Le nostre iniziative sono tese non solo a esaltare role models femminili, ma anche a costruire una community di professioniste/i uniti da un comune obiettivo: promuovere la diversità e l’inclusione nel settore” sottolinea Chiara Brughera, co-founder e Managing Director di SheTech. “La formazione, sia tecnica che digitale, rappresenta il cuore della nostra missione: avvicinare le donne alla programmazione, offrire corsi di coding, e accendere l’entusiasmo delle giovani generazioni per le materie STEM. Collaborando con Extera, aspiriamo a creare un ecosistema digitale radicato e riconosciuto, dove le donne vengano valorizzate, e dove la formazione e lo sviluppo delle soft skills giochino un ruolo cruciale nella crescita professionale e personale”.

Le iniziative congiunte e gli eventi futuri mireranno a celebrare, sostenere e ispirare le donne nel settore, promuovendo la diversità e l’inclusione e portando a un cambiamento tangibile e positivo nell’industria tecnologica e digitale.