Vtex Connect, arriva in Europa l’importante evento di commercio digitale

Per la prima volta in Europa, VTEX celebrerà l’evento VTEX CONNECT che ha già ottenuto successo a New York, San Paolo e in Messico.

Storicamente, sottolinea l’azienda, l’Europa è stato uno dei principali centri economici mondiali. Attualmente, il panorama del commercio elettronico mostra un’elevata penetrazione nelle principali economie. Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza tedesca ECDB, il commercio elettronico ha registrato una crescita costante negli ultimi sette anni e ci si aspetta che superi i 750 miliardi di dollari entro il 2027.

Di fronte a questo scenario e alle sfide che le imprese affrontano in questa economia globalizzata, VTEX, la piattaforma globale di commercio digitale, ha deciso di promuovere la condivisione di conoscenze e opportunità commerciali per tutto l’ecosistema.

VTEX CONNECT EUROPA si terrà al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcellona, il prossimo 7 giugno.

“Barcellona diventa il punto d’incontro di uno dei più importanti eventi di commercio digitale e networking del settore”, afferma Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer (CRO) di VTEX. “Crediamo che sia fondamentale creare spazi che consentano ai professionisti del settore di rimanere aggiornati con contenuti specializzati, soluzioni digitali e percezioni di mercato che sicuramente li aiuteranno a prendere decisioni migliori per le loro aziende, offrendo esperienze ricche di contenuti di qualità“.

L’evento offre una piattaforma in cui i professionisti del commercio digitale possono immergersi in sessioni di approfondimento presentate da relatori che sono leader esperti nel settore del retail, di ecommerce, di attività BtoB, di marketing digitale e di soluzioni per le imprese digitali.

La value proposition di VTEX è quella di promuovere, attraverso questo evento, la conoscenza pratica attraverso la presentazione delle ultime tendenze e l’esposizione di casi di successo, favorire il networking e le opportunità di business. Sarà inoltre un’occasione perfetta per presentare le soluzioni più innovative e per consentire ai partecipanti di apprendere come ottimizzare le proprie operation e strategie per portare il loro business online a un livello superiore.

L’agenda sarà guidata da oltre 30 esperti internazionali rappresentativi del settore, i quali condivideranno le proprie esperienze attraverso diverse conferenze e workshop su tematiche che spaziano dall’innovazione, alla cosiddetta “pragmatic composability”, dal ruolo delle donne nella tecnologia, alle strategie di comunicazione, dal comportamento dei consumatori, alle iniziative dei brand per trasformare il mercato, dall’IA generativa, alle strategie centrate sul cliente, e molto altro ancora.

Chiunque sia interessato a partecipare all’evento può acquistare i biglietti tramite il sito web ufficiale.