NetApp: nuovi sistemi ad alte prestazioni per i workload critici di storage a blocchi

NetApp, l’azienda di infrastruttura dati intelligente, ha annunciato il lancio dei suoi nuovi sistemi di storage all-flash NetApp ASA serie A, ottimizzati per lo storage a blocchi, per consentire la modernizzazione dello storage per ogni organizzazione.

Con questi nuovi sistemi e i continui avanzamenti nell’infrastruttura dati intelligente di NetApp, i clienti possono ottenere contemporaneamente semplicità operativa, capacità di fascia alta e convenienza per il loro storage, assicura l’azienda.

I nuovi sistemi NetApp ASA serie A all-flash sono posizionati per aiutare i clienti a gestire i loro carichi di lavoro di storage a blocchi più avanzati fornendo tre benefici chiave:

Semplicità: I clienti saranno in grado di sfruttare una soluzione di storage molto semplice nell’implementazione, nella gestione e nell’aggiornamento. Con l’implementazione in pochi minuti e il provisioning in pochi secondi, l’adozione dei sistemi ASA è rapida e senza problemi. E la gestione quotidiana, guidata da AIOps integrati e un’integrazione profonda con VMware , consiste in pochi passaggi alla portata di ogni professionista.

I clienti saranno in grado di sfruttare una soluzione di storage molto semplice nell’implementazione, nella gestione e nell’aggiornamento. Con l’implementazione in pochi minuti e il provisioning in pochi secondi, l’adozione dei sistemi ASA è rapida e senza problemi. E la gestione quotidiana, , consiste in pochi passaggi alla portata di ogni professionista. Potenza: I team IT possono utilizzare i nuovi sistemi per accelerare le app VMware e di database con prestazioni allo stato dell’arte, affidabilità comprovata e gestione intelligente dei dati. La serie ASA A offre abbondanti prestazioni ed efficienza, da milioni di IOPs a una latenza costante inferiore al millisecondo. Con funzionalità avanzate come clustering scale-out, bilanciamento del carico di lavoro senza interruzioni, una garanzia di disponibilità molto vicina al 100%, la Ransomware Recovery Guarantee di NetApp e backup consapevole delle applicazioni, gli utenti ottengono uno storage all’avanguardia pronto per alimentare e consolidare i loro carichi di lavoro a blocchi.

I team IT possono utilizzare i nuovi sistemi per con prestazioni allo stato dell’arte, affidabilità comprovata e gestione intelligente dei dati. La serie ASA A offre abbondanti prestazioni ed efficienza, da milioni di IOPs a una latenza costante inferiore al millisecondo. Con funzionalità avanzate come clustering scale-out, bilanciamento del carico di lavoro senza interruzioni, una garanzia di disponibilità molto vicina al 100%, la Recovery Guarantee di NetApp e backup consapevole delle applicazioni, gli utenti ottengono uno storage all’avanguardia pronto per alimentare e consolidare i loro carichi di lavoro a blocchi. Convenienza: Le aziende potranno contare su un grande valore, con costi iniziali inferiori del 25-50 e un migliore ritorno dell’investimento nel tempo. Con queste caratteristiche, le organizzazioni possono modernizzare verso uno storage all-flash semplice e potente con un’efficienza di storage al vertice del settore rispettando i limiti di budget. E il basso consumo energetico può aumentare i risparmi mentre il basso overhead operativo riduce il TCO nel tempo.

Per supportare la nuova serie ASA A, NetApp ha migliorato il suo servizio Data Infrastructure Insights, precedentemente Cloud Insights, per migliorare le capacità di monitoraggio e analisi per la piattaforma ASA. Con questi aggiornamenti, i clienti possono gestire meglio la visibilità, l’ottimizzazione e l’affidabilità della loro infrastruttura dati per aumentare i risparmi e le prestazioni.

“I nostri clienti ci dicono che le esigenze delle loro infrastrutture continuano ad aumentare e che hanno bisogno di sistemi di storage che offrano un valore reale grazie a potenza, convenienza e semplicità”, ha dichiarato Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia. “Con i nuovi sistemi NetApp ASA A-Series, i nostri clienti possono modernizzare le loro operazioni per soddisfare le richieste di carichi di lavoro più potenti sullo storage a blocchi senza dover scegliere tra la semplicità operativa e le funzionalità di fascia alta. Operazioni più semplici a un prezzo accessibile assicurano ai nostri clienti il tempo e le risorse per utilizzare i loro potenti sistemi di storage per promuovere l’innovazione in tutta l’azienda”.

Investimenti continui nell’infrastruttura dati intelligente

Oltre alla serie ASA A, NetApp continua a promuovere l’infrastruttura dati intelligente con il rilascio di numerosi nuovi miglioramenti al suo portafoglio, tra cui:

Nuovi sistemi FAS : NetApp ha arricchito la sua gamma di array di storage flash ibridi con i nuovi sistemi FAS 70 di fascia media e FAS 90 di fascia alta. NetApp FAS è ideale per ottenere un basso costo dei dati durante il loro ciclo di vita grazie all’auto-tiering dei dati freddi. Questi sistemi offrono uno storage di backup conveniente ma ad alte prestazioni, consentendo di creare un cyber caveau sicuro per il ripristino da attacchi ransomware.

: NetApp ha arricchito la sua gamma di array di storage flash ibridi con i nuovi sistemi FAS 70 di fascia media e FAS 90 di fascia alta. NetApp FAS è ideale per ottenere un basso costo dei dati durante il loro ciclo di vita grazie dei dati freddi. Questi sistemi offrono uno storage di backup conveniente ma ad alte prestazioni, consentendo di creare un cyber caveau sicuro per il ripristino da attacchi ransomware. Aggiornamenti a Cloud Volumes ONTAP : NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP) e WORM sono disponibili senza costi aggiuntivi con Cloud Volumes ONTAP (CVO). Le licenze CVO dei clienti NetApp includono ora le funzionalità di sicurezza informatica all’avanguardia di ONTAP, senza necessità di licenze aggiuntive, rafforzando la capacità dei team IT di combattere gli attacchi ransomware.

: NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP) e WORM sono disponibili senza costi aggiuntivi con Cloud Volumes ONTAP (CVO). Le licenze CVO dei clienti NetApp includono ora le funzionalità di sicurezza informatica all’avanguardia di ONTAP, senza necessità di licenze aggiuntive, rafforzando la capacità dei team IT di combattere gli attacchi ransomware. Nuove funzionalità per BlueXP: NetApp ha rilasciato nuove funzionalità e aggiornamenti a BlueXP per semplificare la gestione unificata in un mondo multicloud ibrido. I più recenti aggiornamenti software di BlueXP semplificano il processo di aggiornamento di ONTAP grazie a un servizio che identifica i potenziali candidati, convalida la compatibilità, riporta raccomandazioni e vantaggi ed esegue gli aggiornamenti selezionati attraverso procedure guidate intuitive.

“Ciò che distingue NetApp non è solo la forza dei suoi sistemi di storage, come dimostra la nuova serie ASA A, ma anche il suo portafoglio completo di soluzioni per supportare le operazioni sui dati sia on-premises che nel cloud”, ha dichiarato Simon Robinson, Principal Analyst di Enterprise Strategy Group, parte di TechTarget. “La definizione di valore sta cambiando per i clienti IT. Non si tratta più solo di prezzo o di prestazioni, ma di entrambi. Le organizzazioni gestiscono carichi di lavoro sempre più avanzati, ma devono farlo con budget sostenibili a lungo termine. Grazie all’incredibile semplicità dei carichi di lavoro dello storage a blocchi, alle prestazioni impressionanti e al TCO accessibile della serie ASA, NetApp offre alle aziende gli strumenti necessari per avere successo nell’era dei dati e dell’intelligenza”.

Con il Secure Storage di NetApp i dati sono sempre più resilienti

NetApp ha annunciato ulteriori aggiunte al proprio portfolio di soluzioni di cyber resiliency per rafforzare la sicurezza per i clienti.

NetApp ha annunciato la disponibilità totale della sua soluzione NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI), con una precisione del 99 percento nel rilevare minacce ransomware. I clienti possono utilizzare ARP/AI per monitorare workload anomali e fare automaticamente uno snapshot dei dati al momento dell’attacco, in modo da poter rispondere e recuperare più velocemente dagli attacchi con la sicurezza più accurata possibile a livello di storage. Poiché ARP/AI utilizza il machine learning per identificare le minacce, NetApp continuerà a rilasciare nuovi modelli, e i clienti potranno continuare ad aggiornare questi modelli, indipendentemente dagli aggiornamenti ONTAP, per difendersi dalle ultime varianti di attacchi ransomware e mantenere gli standard più alti di protezione dei dati.

La soluzione è stata recentemente testata e validata da SE Labs, una società di test indipendente che valuta prodotti e servizi di sicurezza, che ha assegnato ad ARP/AI un rating AAA per la sua forte capacità di rilevare ransomware con una precisione del 99 percento e senza la rilevazione di alcun falso positivo in una simulazione in ambienti operativi reali.

NetApp sta anche rilasciando aggiornamenti al servizio di protezione ransomware BlueXP per una sicurezza dei dati proattiva e una ottimizzazione delle attività di protezione e recupero. BlueXP ora si integra con Splunk SIEM per semplificare e accelerare la risposta alle minacce informando gli stakeholder attraverso le operazioni di sicurezza di un’organizzazione. La protezione ransomware BlueXP ora sfrutta le capacità di classificazione dei dati guidate dall’intelligenza artificiale per garantire che i dati più sensibili ricevano il massimo livello di protezione. BlueXP integra anche nuove funzionalità di User and Entity Behavior Analytics (UEBA) per identificare attività malevole dal comportamento degli utenti, oltre ai segnali del filesystem forniti da ARP/AI.

“NetApp è impegnata a mantenere sicuri i dati dei nostri clienti”, ha dichiarato Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia. “I dati sono la linfa vitale dell’azienda e devono essere protetti contro i malintenzionati sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. I sistemi di data storage sono l’ultima linea di difesa contro un incidente di sicurezza informatica e NetApp si assume la responsabilità di fornire il sistema di conservazione più sicuro del pianeta.”

“NetApp è impegnata non solo nell’integrità dei dati, ma anche nel mantenimento della continuità aziendale del cliente nel ripristinare i dati in pochi minuti”, ha detto Phil Goodwin, Vice President per la ricerca di IDC. “La sicurezza – in particolare per quanto riguarda la protezione da attacchi ransomware – è sempre più sentita dai principali leader aziendali, il che spinge i team IT a cercare tecnologie costruite con una filosofia secure-by-design. I progressi che NetApp ha fatto nello sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza direttamente all’interno della conservazione aziendale attraverso il suo ARP/AI e le capacità di classificazione dei dati sono elementi distintivi chiave per NetApp.”