MongoDB acquisisce Voyage AI, per aiutare le aziende a creare applicazioni AI affidabili

MongoDB, la società del database per le applicazioni moderne, ha annunciato l’acquisizione di Voyage AI, pioniere nei modelli di embedding e reranking all’avanguardia che alimentano le applicazioni AI di prossima generazione. L’integrazione della tecnologia di Voyage AI con MongoDB consentirà alle aziende di creare facilmente applicazioni affidabili e basate sull’intelligenza artificiale, offrendo un recupero delle informazioni altamente accurato e pertinente, profondamente integrato con i dati operativi.

Le applicazioni basate sull’AI – sottolinea MongoDB – possono affrontare un’ampia gamma di casi d’uso complessi che il software tradizionale non è in grado di affrontare; tuttavia, poiché i modelli di AI sono probabilistici, possono avere delle allucinazioni, quando un modello genera informazioni false o fuorvianti.

Risultati imprecisi o di bassa qualità possono creare seri rischi, soprattutto nei casi in cui l’accuratezza delle informazioni è fondamentale, come ad esempio nel caso di un ospedale che esegue screening del cancro, di una società finanziaria che prende decisioni di investimento autonome o di uno studio legale che offre consulenza legale. Di conseguenza, il rischio di allucinazioni ha limitato l’uso di applicazioni di IA per casi di utilizzo mission-critical. Queste allucinazioni – mette in evidenza MongoDB – si verificano in genere quando il modello AI non ha una comprensione o un contesto sufficiente dei dati all’interno dell’azienda.

Per affrontare questa sfida, le aziende hanno bisogno di un recupero di alta qualità, una capacità critica dell’intelligenza artificiale che garantisca l’estrazione precisa delle informazioni più rilevanti dai loro dati. I modelli avanzati di embedding e reranking di Voyage AI consentono alle applicazioni di estrarre il significato da testi e dati non strutturati altamente specializzati e specifici del settore, da documenti legali e finanziari a immagini, codici e basi di conoscenza aziendali. I loro modelli sono apprezzati dai principali innovatori dell’AI come Anthropic, LangChain, Harvey e Replit.

In particolare, i modelli di embedding di Voyage AI sono i più votati tra i modelli zero-shot della community Hugging Face. Voyage AI è un’azienda leader nella search and retrieval potenziata dall’intelligenza artificiale, sostenuta da un team di ricercatori di livello mondiale nel campo dell’AI con radici a Stanford, MIT, UC Berkeley e Princeton. La loro esperienza in modelli di embedding e architetture di retrieval all’avanguardia migliorerà le capacità di MongoDB in materia di AI per risolvere i problemi più impegnativi legati alla creazione e alla scalabilità delle applicazioni AI.

I modelli di embedding e reranking di Voyage AI rimarranno disponibili attraverso voyage.ai, AWS Marketplace e Azure Marketplace, con ulteriori integrazioni di MongoDB che verranno lanciate nel corso dell’anno.

