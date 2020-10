NEC nomina Stefanie Corinth Senior Vice President of Sales EMEA

NEC Display Solutions Europe ha nominato Stefanie Corinth Senior Vice President (SVP) of Sales EMEA, coerentemente con il nuovo approccio alle vendite verticalizzato e focalizzato sul cliente.

ll precedente incarico di Stefanie Corinth, in NEC da 18 anni, è stato di SVP Marketing and Business Development. Il suo nuovo ruolo prevede anche quello di General Manager nella regione D/A/CH (Germania, Austria e Svizzera).

Nella sua nuova veste, Stefanie dirigerà gli attuali sales team NEC delle regioni EMEA, inclusi quelli di Canale e Corporate e supervisionerà i nuovi segmenti chiave di business definiti a livello strategico.

NEC sottolinea ancora una volta il suo impegno nei confronti dei clienti, riordinando la sua struttura commerciale attorno ai suoi principali target verticali. Ogni team prevede al suo interno esperti di vendita e di prodotto per offrire una consulenza completa ai propri clienti, rispetto ai loro obiettivi ed alla situazione di mercato. I nuovi team commerciali risponderanno direttamente a Stefanie Corinth, che vanta una lunga esperienza a livello commerciale e di marketing nella regione EMEA. Entrata in NEC nel 2002 in qualità di Sales Manager in Germania per NEC-Mitsubishi, ha ricoperto numerosi ruoli, da Sales Director Central Europe per i display LCD a quello di General Manager Sales Central Europe per display, proiettori e digital cinema.

Prima di allora, Stefanie Corinth aveva svolto diversi incarichi nel settore delle vendite in aziende di software e successivamente come Sales Manager Eastern and Central Eastern Europe in Sony e Nokia. Oggi è una figura stimata ed autorevole nel panorama dell’industria del digital display.

Stefanie Corinth ha commentato: «I nostri clienti sono di fronte ad una grande sfida e noi siamo qui per supportarli. I nostri nuovi sales team sono stati completamente ridisegnati per capire le esigenze dei nostri clienti e per consigliarli sulle soluzioni che intercettino al meglio i loro bisogni. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura.»