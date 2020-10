Nascono nuove reti IoT in Italia

L’operatore d’infrastrutture di telecomunicazioni Cellnex Telecom ed Everynet, fornitore di reti IoT, svilupperanno nuove reti IoT in Italia, Regno Unito e Irlanda basate su tecnologia LoRaWAN.

Le soluzioni IoT che verranno implementate sulle reti infrastrutturali di Cellnex, riguarderanno gli ambiti Industry 4.0 per tracciare e monitorare i prodotti lungo tutta la supply chain e smart city, per supportare la digitalizzazione della mobilità e ottimizzare l’utilizzo delle strade e degli spazi urbani.

Da queste soluzioni potranno nascere funzioni come il social & facility management o sistemi di gestione ambientale in grado di favorire lo sviluppo di smart city in questi tre paesi migliorando il benessere dei cittadini.

Ciò implicherà l’installazione di sensori e il monitoraggio dei livelli di confort e di consumo, all’interno di spazi chiusi e aperti, nelle varie tipologie di edifici, e la trasmissione di servizi e raccolta dati da reti territoriali più vaste.

Uno dei progetti con maggiore potenziale sarà la smart utility, sistema di raccolta dati e monitoraggio per il consumo di risorse.

Le reti Iot Smart permettono alle società di servizi di risparmiare risorse, contenere i costi oltre a migliorare l’impatto ambientale.

Inoltre, i fornitori di energia elettrica potranno sfruttare, attraverso le SmartGrid, le reti IoT per ottimizzare i servizi ai clienti finali.

Per la raccolta dei dati Cellnex fornisce una piattaforma IoT integrata per la gestione, la diagnosi in tempo reale (in remoto) e la capacità immediata di agire in modo predittivo o preventivo, manualmente o automaticamente, con il provider responsabile della gestione di questo servizio.

Everynet fornisce e gestisce l’infrastruttura della rete LoRaWAN che sarà implementata per la raccolta dati (Data Collection), garantendo un servizio sicuro, veloce e a basso costo per supportare le azioni in tempo reale e il processo decisionale.