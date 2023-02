Nasce in Israele il Lenovo Cybersecurity Innovation Center

Lenovo presenta il Lenovo Cybersecurity Innovation Center, nato in collaborazione con il Cyber Security Research Center dell’Università Ben-Gurion del Neghev, importante istituto di ricerca sulla sicurezza informatica con sede in Israele. Il Centro fungerà da hub per lo sviluppo di soluzioni di sicurezza di next-generation, con particolare focus sull’architettura zero-trust e sulla below-OS security. L’LCIC offre ai clienti di Lenovo un laboratorio di attestazione e la possibilità di conoscere il settore della cybersecurity, grazie alla presenza reale di un polo informativo.

La molteplicità e la gravità delle minacce informatiche sono in aumento, gli hacker utilizzano strumenti sempre più sofisticati capaci di sviluppare nuove minacce, che colpiscono aziende, governi e consumatori.

Secondo lo studio globale “Data For Humanity” pubblicato da Lenovo lo scorso novembre, la cybersecurity risulta essere uno degli elementi principali che piccole, medie e grandi aziende dovrebbero tenere in considerazione in caso decidessero di investire in soluzioni di digital transformation. Il monitoraggio e la valutazione delle minacce, combinati con la ricerca e il reporting dei professionisti della cybersecurity di LCIC, permetteranno di fornire risposte più strategiche ed efficaci.

Israele è riconosciuto in tutto il mondo come il Paese più innovativo in ambito cybersecurity e Be’er Sheva è sede di centri di ricerca e sviluppo sulla cybersecurity di numerose aziende tecnologiche globali. L’LCIC sarà gestito e coordinato da esperti di cybersecurity di Lenovo e dell’Università Ben-Gurion.

“La sicurezza informatica è oggi una delle principali priorità dei CIO“, ha dichiarato Nima Nadav Baiati, Executive Director & GM, Commercial Cybersecurity Solutions di Lenovo. “Lenovo con l’apertura di un centro di innovazione per la sicurezza in collaborazione con la Ben-Gurion University, ci permetterà di approfondire il mondo della cybersecurity e di sviluppare soluzioni ancora più sicure, consentendo, inoltre, ai nostri clienti di entrare in contatto con esperti di cybersecurity a livello mondiale“.

Le soluzioni sviluppate presso l’LCIC saranno integrate in ThinkShield, la gamma Lenovo di componenti hardware, prodotti software e servizi. Il portfolio per la protezione end-to-end completa comprende soluzioni innovative, quali piattaforme per la sicurezza e la protezione dei dispositivi, strumenti per la protezione dei dati e copertura dalle minacce, oltre che per la gestione della sicurezza che aiuteranno a proteggere le informazioni aziendali più critiche.

“L’Università Ben-Gurion è impegnata a riconfermare la propria leadership nell’ambito della ricerca sulla sicurezza informatica non solo in Israele, ma anche a livello globale, e utilizzare la propria competenza e le più recenti ricerche accademiche per affrontare i problemi del mondo reale“, ha dichiarato il Prof. Yuval Elovici, Responsabile del Centro di ricerca sulla sicurezza informatica dell’Università Ben-Gurion. “In linea con questa visione, non vediamo l’ora di collaborare con i leader del settore che condividono i nostri valori e aspirano a diventare dei modelli ricercando attivamente l’eccellenza e l’innovazione nella sicurezza informatica. Diamo quindi il benvenuto a Lenovo come nostro nuovo partner in questa battaglia digitale contro le minacce informatiche. Siamo entusiasti di lavorare insieme nel nostro centro congiunto per le nuove tecnologie di cybersecurity, con un focus particolare all’architettura zero trust e della sicurezza di next-generation. Il lavoro del centro entrerà a far parte del portafoglio di cybersecurity di Lenovo e contribuirà a promuovere ulteriormente l’innovazione della sicurezza per i clienti di Lenovo.”

“L’apertura del Lenovo Cybersecurity Innovation Center presso l’Università Ben-Gurion di Neghev dimostra il successo degli accordi che stringiamo con attori chiave del mercato. Le collaborazioni dell’Università con l’industria sono fondamentali per lo sviluppo di tecnologie e capacità e per il rafforzamento della regione del Neghev. Tra i nostri maggiori punti di forza – forse la nostra miglior competenza – c’è la capacità di costruire forti legami con i partner globali dell’industria“, ha dichiarato il Presidente dell’Università Ben-Gurion, Prof. Daniel Chamovitz.