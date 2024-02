MWC 2024: le novità di Gigabyte per l’AI, il cloud e edge computing

GIGABYTE Technology, pioniere dell’IT che fa avanzare le industrie globali attraverso sistemi di computing cloud e AI, presenta all’MWC 2024 soluzioni innovative di enterprise computing, con server all’avanguardia, soluzioni di green computing e tecnologie AI edge, sotto il tema “Future of Computing“.

Questi progressi – sottolinea l’azienda – aprono nuove possibilità per strategie IT agili e sostenibili, consentendo alle industrie di sfruttare l’intelligenza in tempo reale attraverso data center iperconnessi, cloud, edge e dispositivi, con conseguente aumento dell’efficienza, dell’efficacia dei costi e dei vantaggi competitivi, il tutto spinto dalle sinergie delle tecnologie 5G e AI.

Tra gli annunci, GIGABYTE presenta G593-ZX1/ZX2, il server AI con AMD Instinct MI300X 8-GPU, che si aggiunge alla serie di server AI/HPC di punta dell’azienda. Altri prodotti in evidenza sono il server ad alta densità H223-V10 che supporta il Superchip NVIDIA Grace Hopper, il server G383-R80 che supporta quattro APU AMD Instinct MI300A e un server AI della serie G593 equipaggiato con la potente NVIDIA HGX H100 8-GPU.

Accanto a questi server AI/HPC all’avanguardia si trova il server di storage all-flash array S183-SH0. Con una capacità di 32 SSD NVMe E1.S, offre un’archiviazione dei dati iperveloce, ideale per gestire carichi di lavoro AI complessi come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Complessivamente, questi server possono essere integrati nei cluster di supercomputer e nel framework 5G, costituendo la pietra angolare dell’infrastruttura AI-ready e guidando le imprese e le scoperte della ricerca su scala exascale.

Allo stand, GIGABYTE presenta un edge server altamente adattabile, E263-S30, circondato da un alimentatore e una scheda madre insieme a NIC e acceleratori di AMD, Broadcom, Intel e NVIDIA. L’E263-S30 esemplifica come i server modulari di GIGABYTE siano in grado di soddisfare un’ampia gamma di scenari IT grazie all’aggiornamento di diverse specifiche hardware all’interno di uno chassis unificato. La sua flessibilità si rivela fondamentale per accelerare le implementazioni di reti 5G su larga scala, riducendo al minimo i costi di manutenzione e aggiornamento.

La dissipazione del calore in eccesso dai server emerge come uno dei principali fattori di spreco energetico. GIGABYTE affronta questa sfida presentando A1P0-EB0, una vasca di raffreddamento a immersione 25U EIA di grandi dimensioni, che mostra un’elevata dissipazione del calore dei server fino a 80kW e un PUE inferiore a 1,02. GIGABYTE offre anche un’ampia gamma di server immersion-ready, che supportano sia processori Intel che AMD e soddisfano tutti i tipi di carichi di lavoro. Queste soluzioni esemplificano come le soluzioni complete di green computing di GIGABYTE consentano ai data center di ridurre il consumo energetico e di ottenere un costo totale di proprietà (TCO) più favorevole.

GIGABYTE presenta inoltre un’ampia gamma di server progettati per le telecomunicazioni, i fornitori di servizi cloud, le imprese e le PMI, che consentono la creazione di architetture digitali aperte e sicure in tutti gli ambienti di rete. Il server Arm R163-P32 vanta un sistema core-dense ad alta efficienza energetica, che offre vantaggi operativi per carichi di lavoro cloud-nativi su larga scala.

Per i carichi di lavoro AI e le applicazioni edge cloud, i server R243-EG0 e R143-EG0 supportano i processori AMD EPYC serie 8004, che offrono prestazioni elevate per watt e sono adatti agli ambienti telco. Per le soluzioni IT SMB, GIGABYTE presenta i server R113-C10 e R123-X00, dotati di processori AMD Ryzen 7000 e Intel Xeon E-2400, che garantiscono operazioni IT affidabili come web hosting, cloud ibrido e data storage.

Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate, algoritmi AI e chip all’avanguardia, gli Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) e la telematica di GIGABYTE prendono decisioni in tempo reale per un’esperienza di guida autonoma sicura e intelligente. Grazie a ricche interfacce I/O, si integrano perfettamente con diversi dispositivi di rilevamento, tra cui telecamere, sensori a ultrasuoni, LiDAR e radar mmWave, raccogliendo dati ambientali completi per guidare i veicoli lungo il percorso ottimale in condizioni stradali dinamiche e difficili.

Per saperne di più, è possibile visitare la pagina dedicata all’MWC del sito di GIGABYTE.