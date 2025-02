Musk cerca investitori per X: nuovi finanziamenti con valutazione da 44 miliardi di dollari

La piattaforma di social media X, guidata da Elon Musk, è in trattative per raccogliere nuovi fondi dagli investitori con una valutazione di 44 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Una svolta per X dopo il difficile periodo post-acquisizione

Se il finanziamento dovesse concretizzarsi, segnerebbe un cambiamento significativo per X, che ha affrontato turbolenze dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. La gestione di Musk e le modifiche alla piattaforma hanno portato a un’emorragia di utenti e inserzionisti. Le trattative sono ancora in corso e i dettagli potrebbero variare, oppure la società potrebbe decidere di abbandonare l’operazione.

Primo round di finanziamento da quando Musk ha comprato X

Questa sarebbe la prima raccolta fondi da quando Musk ha portato X nel settore privato. L’azienda non ha rilasciato commenti ufficiali sulla questione. Nel frattempo, il valore del debito di X ha subito un rialzo, con Morgan Stanley che sta finalizzando la vendita di 3 miliardi di dollari di debito della compagnia senza alcuno sconto sul valore nominale. L’operazione ha riscosso un forte interesse da parte degli investitori, in netto contrasto con il passato, quando c’era maggiore scetticismo sulla sostenibilità finanziaria della piattaforma.

Il ruolo di Musk e la crescita delle sue aziende

L’influenza di Musk nell’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump sembra aver influito sulle prospettive di X, con alcuni investitori che vedono il legame come un’opportunità per la crescita dell’azienda. Anche le altre società di Musk hanno tratto vantaggio dalle recenti dinamiche di mercato. Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 40% dalla vittoria di Trump, mentre SpaceX ha raggiunto una valutazione di 350 miliardi di dollari, confermandosi come la più grande startup tecnologica al mondo.

xAI in cerca di nuovi investitori

Parallelamente, Musk sta cercando fondi anche per la sua startup di intelligenza artificiale, xAI. L’azienda sta sondando potenziali investitori per un round di finanziamento che potrebbe valutarla fino a 75 miliardi di dollari. X detiene una partecipazione di circa 6 miliardi di dollari in xAI, rafforzando ulteriormente la sua esposizione nel settore dell’intelligenza artificiale.

il ruolo degli investitori storici

Investitori di rilievo come Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e il Qatar Investment Authority hanno già supportato l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. La nuova raccolta fondi potrebbe attirare ulteriori capitali, segnando un nuovo capitolo nella trasformazione di X e nel suo posizionamento nel mercato dei social media e oltre.