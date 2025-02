xAI rilascia Grok-3: l’AI più intelligente al mondo, secondo Elon Musk

Pre-addestrato con una capacità di calcolo 10 volte superiore a quella di Grok 2 – aveva annunciato Elon Musk in un post su X –, il nuovo modello all’avanguardia di xAI, Grok-3, è ora in fase di roll-out.

E sempre Elon Musk – CEO, tra le altre aziende, di Tesla e SpaceX, alla guida anche di xAI – non ha usato mezzi termini nel definire Grok 3 l’intelligenza artificiale più intelligente sulla Terra.

xAI è stata impegnata per diversi mesi nello sviluppo di Grok-3 per il cui pre-addestramento, come detto, è stata messa sul campo anche un bel po’ di potenza di calcolo. Tutto questo lavoro e queste risorse hanno prodotto questa nuova versione del modello AI che, secondo il team, è di un ordine di grandezza più potente e capace della release precedente.

E che, sempre secondo quanto condiviso da xAI, a seconda dei modelli, offre prestazioni alla pari o superiori a Gemini-2 Pro, DeepSeek V3, Claude 3.5 Sonnet e GPT-4o.

Si parla di modelli al plurale, anziché modello al singolare, perché Grok-3 comprende una famiglia di modelli. Alcuni sono “modelli di ragionamento”, capaci cioè di svolgere un “ragionamento autonomo” prima di presentare la risposta all’utente. Anche in questo caso, secondo xAI il nuovo modello è alla pari o superiori ad altri modelli reasoning quali o1 e o3-mini di OpenAI e DeepSeek R1.

C’è anche una versione dalle dimensioni più ridotte di Grok 3 che è invece ottimizzata per fornire risposte più velocemente, anche concedendo qualche compromesso alla precisione e all’accuratezza.

Non tutti i modelli sono ancora disponibili e alcuni di questi sono in beta. Oltre alla capacità di ragionamento, i modelli Gro- 3 superiori offrono anche una funzione di ricerca su Internet con successiva analisi dei contenuti, il tutto potenziato dagli algoritmi AI.

Grok è integrato in alcune esperienze di X ed è disponibile come app web, iOS e Android, ma al momento non ancora in Europa e nel Regno Unito, dove però è indicato come “coming soon”.