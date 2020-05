Huawei, Qualcomm e Samsung hanno espresso ufficialmente la loro soddisfazione per il rilascio di Mpeg-5 Essential Video Coding (Evc), un nuovo standard di codifica video progettato per soddisfare le esigenze di business e tecniche dell’industria dei media.

Con la capacità di distribuire video 4K UHD con maggiore compressione ed efficienza rispetto allo standard di codec precedente, Mpeg-5 Evc, secondo le società sostenitrici di questo formato, consentirà a più schermi di visualizzare contenuti 4K, 8K, VR, AR e HDR e offrirà il livello di servizi che i consumatori si aspettano.

Huawei, Qualcomm e Samsung sono tre importanti aziende che hanno contribuito a questa nuovo standard per il video, e le società hanno sottolineato, di concerto, l’intenzione di lavorare per promuovere ulteriormente questa tecnologia nel settore multimediale, per consentire una rapida adozione e implementazione di Mpeg-5 Evc.

Le tre società hanno inoltre ribadito il proprio impegno a offrire condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le rispettive richieste di licensing dei brevetti essenziali che riguardano questo standard. Le rispettive condizioni di licenza relative allo standard Mpeg-5 Evc saranno annunciate da Huawei, Qualcomm e Samsung in un secondo momento, entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del Final Draft International Standard (Fdis), assicurano le aziende.

Mpeg-5 Evc è uno standard di codifica video del Moving Picture Experts Group (Mpeg), un working group di ISO/IEC. La descrizione Fdis dello standard è stata rilasciata ufficialmente alla fine di aprile 2020 e il suo obiettivo è di fornire una soluzione di codifica video standardizzata per soddisfare le esigenze aziendali soprattutto in alcuni casi d'uso, come lo streaming video.

Lo standard Mpeg-5 Evc, sostengono le aziende promotrici, si propone come un codec video ideale per i protocolli e le reti di distribuzione dei contenuti emergenti, come il 5G, che consentono la fornitura di servizi video di alta qualità a un pubblico in continua crescita, fornendo prestazioni di codifica migliorate.

I detentori di brevetti essenziali per lo standard Evc dovrebbero ora fornire una divulgazione utile dal punto di vista commerciale delle condizioni di licenza applicabili. Secondo i requisiti dello standard, tutti i contributor dovrebbero pubblicare tempestivamente le condizioni di licenza applicabili, entro due anni dalla fase Fdis, individualmente o come parte di un pool di brevetti.

Mpeg-5 Evc, ha illustrato Mpeg, definisce due profili principali: Baseline e Main. Il profilo Baseline contiene solo tecnologie di almeno 20 anni o altrimenti liberamente disponibili per l'uso nello standard. In più, il profilo Main aggiunge un piccolo numero di strumenti addizionali, ognuno dei quali può essere disabilitato o commutato allo strumento Baseline corrispondente su base individuale.