Logitech Mevo Go, la nuova app di live streaming per i creatori di contenuti

Logitech International ha svelato Mevo Go, una nuova app dell’ecosistema Mevo che offre ai creatori di contenuti potenti funzioni per sperimentare la migliore soluzione di streaming e registrazione multicam.

Mevo Go trasforma qualsiasi dispositivo iOS o Android in una sorgente per l’invio di video, audio e screencasting all’app di streaming multicamera Mevo Multicam, consentendo ai creatori di contenuti di catturare in modo più creativo che mai senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Questa evoluzione dell’ecosistema Mevo secondo Logitech offre un potenziale creativo pressoché illimitato ai creator utenti avanzati di Mevo Multicam, e può ispirare quelli che stanno iniziando il loro viaggio nella produzione video multicam.

“Fino ad oggi, la nostra comunità Mevo doveva fare affidamento su un hardware dedicato per entrare nel nostro ecosistema multicamera. Ora, con Mevo Go, chiunque può iniziare a utilizzare l’ecosistema Mevo con i dispositivi che già possiede per creare contenuti avvincenti e multicamera“, ha dichiarato Otto Cedeno, Head of Mevo di Logitech.

Con la potenza di Mevo Go, sottolinea Logitech, i creatori di contenuti possono trasmettere e registrare video multicam con risoluzione HD a 1080p con qualsiasi combinazione di videocamere Mevo dedicate e dispositivi mobili. Mevo Go può dunque diventare il modo più veloce e semplice per aggiungere nuove angolazioni alla propria trasmissione live.

Logitech ha informato che Mevo Go è incluso in un nuovo piano di abbonamento Mevo chiamato Mevo Pro, una soluzione all-in-one che consente ai creatori di contenuti attuali e futuri di accedere al portafoglio Mevo per lo streaming e la registrazione multicam.

I creator possono passare a Mevo Pro tramite un acquisto in-app all’interno dell’app Mevo o Mevo Multicam, disponibile su Apple App Store e Google Play. Per tutti gli streamer e i creator è disponibile una prova gratuita di 14 giorni per testare le funzioni premium.

Abbonandosi a Mevo Pro, gli streamer e i creator possono accedere alle funzionalità di tutte le app Mevo, tra cui lo streaming multi-destinazione e molti altri strumenti in arrivo, mette in evidenza Logitech.

La connessione di Mevo Go a Mevo Multicam richiede un abbonamento a Mevo Pro, che costa 22 euro al mese oppure 179 euro all’anno.