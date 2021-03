Mobile World Congress 2021 sarà un evento in presenza con 50mila persone

Importanti novità per il Mobile World Congress 2021: dopo lo slittamento a giugno, e la cancellazione dell’edizione 2020, la manifestazione si appresta a riaccogliere il grande pubblico, anche se con tutte le dovute precauzioni.

Infatti, l’ente organizzatore GSMA ha affermato che tutti i presenti dovranno mostrare un test Covid-19 negativo per accedere alla sede della Fira Gran Via e ripetere il test ogni 72 ore.

I centri di test rapidi saranno resi disponibili in loco e gli organizzatori stanno valutando la possibilità di utilizzare gli hotel per ulteriori informazioni.

Ulteriori misure messe in atto per il Mobile World Congress includono una nuova app mobile per la tracciabilità dei contatti, il monitoraggio dell’occupazione degli spazi in tempo reale, una migliore aria condizionata presso la sede dell’esposizione e un numero maggiore di personale medico in loco.

In un’intervista a Bloomberg Stephanie Lynch-Habib, chief marketing officer di GSMA ha dichiarato che la previsione è di poter avere dai 45.000 ai 50.000 partecipanti aggiungendo che l’interesse dei visitatori dovrebbe essere forte. Inoltre, circa l’80% dei primi 100 clienti si è impegnato a partecipare a una partecipazione di tre anni quando GSAM ha cancellato l’edizione dello scorso anno.

Senza dubbio il Mobile World Congress 2021 sarà un vero test probante per comprendere se la pandemia è abbastanza sotto controllo da rendere fattibili e sicuri eventi di persona di queste proporzioni.

A titolo di paragone, ricordiamo che il MWC 2019 ha attirato 109.000 partecipanti da 198 paesi.

Lynch-Habib ha affermato che 17.000 persone hanno partecipato all’evento MWC di Shanghai di GSMA nel febbraio di quest’anno e non ci sono stati casi confermati di Covid-19 sul posto.

Anche sulla base di quest’esperienza, la manager ha confermato la convinzione che si possa organizzare in sicurezza il Mobile World Congress 2021 con una presenza intorno alle 50.000 persone.

La rapidità delle vaccinazioni giocherà sicuramente un ruolo importante, nelle settimane che ci separano dall’evento di Barcellona: anche se è molto difficile pensare di aver raggiunto l’immunità di gregge entro giugno, è tuttavia possibile (se la disponibilità dei vaccini lo consentirà) che un congruo numero di visitatori abbia già potuto ricevere la propria dose di vaccino.