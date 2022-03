iOS e iPadOS 15.4: Apple rilascia il nuovo software per iPhone e iPad

Apple ha rilasciato i nuovi aggiornamenti del software di sistema di iPhone e iPad: gli attesi iOS 15.4 e iPadOS 15.4 introducono una serie di nuove funzionalità, oltre a bug fix e patch di sicurezza.

Arrivano i software update anche per i dispositivi smart e indossabili, Apple TV e Apple Watch, con le nuove versioni tvOS 15.4 e watchOS 8.5.

Partiamo dall’iPhone, il cui aggiornamento iOS 15.4, dopo una serie di rilasci beta, è ora disponibile per tutti gli utenti.

Le due novità principali aiutano ad affrontare situazioni legate alla pandemia di Covid-19.

La prima è che iOS 15.4 rende possibile usare Face ID mentre si indossa una mascherina. Attenzione però: questa opzione è disponibile solo su iPhone 12 e versioni successive.

Oltre alla possibilità di sblocco, anche Apple Pay e l’inserimento automatico delle password nelle app e in Safari possono essere utilizzati con Face ID indossando una mascherina.

La seconda funzione legata ai tempi di pandemia che stiamo vivendo riguarda i certificati vaccinali e i green pass.

L’app Salute – dichiara Apple nelle note di rilascio – supporta il certificato Covid digitale dell’UE e consente di scaricare e archiviare versioni verificabili delle vaccinazioni per il Covid‑19, dei risultati di laboratorio e dei certificati di guarigione.

Inoltre, le schede vaccini per il Covid‑19 nell’app Wallet ora supportano il formato del certificato Covid digitale dell’UE.

iOS 15.4 introduce anche altri miglioramenti per Siri, FaceTime, l’uso degli emoji, iCloud e molti altri.

Un cambiamento che ci riguarda da vicino è il fatto che, per la traduzione delle pagine web in Safari, è stato aggiunto il supporto dell’italiano e del cinese (tradizionale).

Oltre a numerosi altri miglioramenti e bug fix, come di consueto anche l’aggiornamento iOS 15.4 include importanti contenuti di sicurezza.

Per quanto riguarda iPad, iPadOS 15.4 aggiunge la funzionalità Controllo universale, che consente di utilizzare un unico mouse e un’unica tastiera per controllare iPad e Mac.

Inoltre, permette di digitare il testo su iPad o sul Mac e trascinare e rilasciare i file da un dispositivo all’altro.

Anche per iPad, come per iPhone, ci sono poi numerosi miglioramenti, risoluzioni di problemi e contenuti di sicurezza.

Gli aggiornamenti di sicurezza sono presenti anche in tvOS 15.4 e watchOS 8.5.

Anche in watchOS 8.5 troviamo il supporto per il certificato vaccini Covid dell’UE nell’app Wallet, e altri miglioramenti.

